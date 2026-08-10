Mientras Tzasna Carrasco se encontraba compitiendo en "Survivor México" recibió la noticia del sensible fallecimiento de su padre, don Jorge Carrasco; aún con todo el dolor que experimentó con la noticia, la joven decidió seguir con su participación; entre sus razones, afirma, es que no está lista para enfrentarse a la realidad.

Durante los retos de la emisión de este domingo, 9 de agosto, Tzasna no apareció en pantalla; su ausencia se debió a la noticia que había recibido horas antes, cuando la producción fue en su búsqueda, en el refugio de "los Jaguares" en donde descansaba.

La participante se reintegró a la emisión, durante el "Domingo de extinción", en el que dio a conocer, a sus compañeras y compañeros que, su progenitor ya había trascendido, luego de enfrentarse a una larga enfermedad.

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"Esta noche pasó una de las cosas que tenía más miedo que pasaran, el cuerpo de mi papi no tenía ya tanta fuerza, como yo quería o yo esperaba, y, hace un par de horas dejó este mundo terrenal".

Destrozada, pero con la certidumbre que su padre no sufrirá más, Tzasna expresó un discurso conmovedor, no sólo para sus compañeros de tribu, sino también para sus adversarios, los integrantes de la tribu "Halcón".

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"Me siento muy apachurrada porque, como ser humano, me hubiera gustado, siempre tenerlo, un minuto más, unas horas más, un día más, una semana más, un mes más, pero hubiera sido muy egoísta si se lo hubiera pedido, sé que, hoy, está en un mejor lugar".

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Fue entonces que indicó a "Warrior", que había llegado a la resolución de continuar en la contienda, por tres motivos; uno de ellos es que no se sentía lista para dejar el reality, volver a México, y encontrarse con la realidad palbable de la ausencia de su padre, así como no deseaba abandonar a sus compañeros y, por último, también mencionó lo importante que era, para ella, seguir con la lección que don Jorge le dejó en vida, la de disfrutar de la vida y la de nunca rendirse.

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