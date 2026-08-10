La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que destaca por proteger a las comunidades pesqueras y los ecosistemas marinos, pues esto constituye un elemento central de identidad comunitaria, cohesión social y continuidad cultural de esas comunidades.

El proyecto resolvió la demanda promovida por integrantes de la comunidad pesquera de Las Barrancas, en el municipio de Alvarado, Veracruz, quienes reclamaron la omisión del Titular del Poder Ejecutivo Federal de expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pese a que se ordenó expresamente su emisión; hecho del que han pasado más de 18 años.

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La ministra Esquivel sostuvo que esta omisión reglamentaria produce una afectación al derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que la expedición de dicho Reglamento es indispensable para hacer plenamente efectivas las medidas de conservación, ordenamiento, inspección y vigilancia de los recursos pesqueros.

Es así que, el amparo en revisión 100/2026 concede la protección de la Justicia Federal a los integrantes de la comunidad pesquera y fija un plazo de 180 días hábiles para que las autoridades competentes realicen el procedimiento necesario para expedir y publicar este Reglamento.

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