La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia, tras el sismo de 7.4 grados que sacudió al país este lunes.

En ese sentido, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la COPPPAL, hizo un llamado a los partidos políticos que integran la organización para que, en coordinación con sus gobiernos, apoyen las labores de ayuda humanitaria en Colombia.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante los informes preliminares sobre heridos, personas atrapadas y daños estructurales en Quibdó, Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otras ciudades del occidente y centro colombiano”, dijo.

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“La COPPPAL como organización que agrupa a las fuerzas progresistas y democráticas de América Latina y el Caribe, se une al dolor de las familias afectadas y hace votos por la pronta recuperación de los heridos y por el restablecimiento total de las zonas impactadas”, agregó.

Además, expresó su reconocimiento a la labor de los organismos de ayuda, autoridades locales y departamentales que se encuentran trabajando en la evaluación de daños y atención de la emergencia.

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“Reafirmamos nuestros lazos de hermandad con los partidos miembros de la COPPPAL en Colombia y con todo el pueblo colombiano, seguros de que con unidad, solidaridad y fortaleza superarán este difícil momento”, declaró.

Asimismo, envió un abrazo fraterno y solidario de los partidos que hacen vida en la COPPPAL a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, el cual pidió transmitir al pueblo colombiano.

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