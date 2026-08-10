Desde el 9 de junio hasta este domingo se puso en marcha el Operativo Especial Verano 2026 del Programa Heroínas y Héroes Paisanos, que concluyó con una atención a un millón 466 mil 047 connacionales que visitaron México para reunirse con sus familiares y amigos durante la temporada vacacional.

A cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), se informó que durante el periodo que duró el operativo se recibieron 44 quejas por probables actos indebidos de servidores públicos, “mismas que fueron canalizadas ante las autoridades correspondientes para su atención inmediata”.

Además, fueron colocados 278 módulos distribuidos en los principales puntos de internación como cruces fronterizos, centrales de autobuses y aeropuertos de todos los estados del país, y se imprimieron y distribuyeron 800 mil ejemplares de la Guía Héroes Paisanos.

Concluye Operativo Especial Verano del Programa Héroes Paisanos (10/08/2026). Foto: Especial

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En esta ocasión participaron 683 observadores de la sociedad civil y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se sumaron de manera voluntaria a las acciones interinstitucionales para proporcionar información y asistencia para que la visita de las y los connacionales fuera sin contratiempos.

El INM refirió que en el operativo participaron también personas voluntarias de la sociedad civil y servidores públicos de 40 instancias federales, estatales y municipales para brindar asistencia y acompañamiento a los visitantes que provienen principalmente de Estados Unidos.

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Concluye Operativo Especial Verano del Programa Héroes Paisanos (10/08/2026). Foto: Especial

“El Programa Heroínas y Héroes Paisanos funciona de manera permanente, los 365 días del año, pero intensifica su operación durante las temporadas altas de Semana Santa, verano e invierno”, añadió.

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