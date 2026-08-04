Al cumplir 36 años de su creación, los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) han realizado 6 mil 229 rescates entre 2021 y el primer semestre de 2026, según reportó este organismo.

En 36 años, afirmó que "Los Betas" han brindado orientación, rescate y salvamento, ayuda humanitaria y asesoría legal a 7 millones 399 mil 314 personas en contexto de movilidad humana, sin importar la nacionalidad o condición migratoria.

Además, en cinco años han brindaron 903 mil 482 orientaciones a personas nacionales y extranjeras; otorgaron 642 mil 919 apoyos de ayuda humanitaria; y localizaron a 20 personas migrantes reportadas como extraviadas.

Lee también Ratifican sentencia para desclasificar datos de software Pegasus; es una deuda histórica, afirma ONG

El INM destacó que bajo el lema "Vocación, Humanismo y Lealtad", los 22 Grupos Beta se encuentran estratégicamente distribuidos en nueve estados de la República: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

"Los Grupos Beta han proporcionado apoyo a personas migrantes provenientes de más de 150 países y su labor ha sido reconocida internacionalmente.

[Publicidad]

En 36 años, "Los Betas" han brindado orientación, rescate y salvamento, ayuda humanitaria y asesoría legal a 7 millones 399 mil 314 personas en contexto de movilidad humana. Foto: INM

"En 2023 fueron incorporados por el Migration Network Hub de las Naciones Unidas como una práctica destacada en materia de asistencia humanitaria", dijo Migración a cargo de Sergio Salomón Céspedes al destacar capacitación y colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Mexicana, Customs and Border Protectión y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, entre otras.

Lee también Canal Once recurre a la FGR por daños tras recuperación de instalaciones; inicia trabajos para restablecer operaciones

"Como señaló el comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, este cuerpo especializado se ha consolidado como 'un referente de ayuda humanitaria y un ejemplo de servicio para nuestro país'", añadió.

[Publicidad]

em