Washington.- El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó avanzar la nominación del fiscal general interino, Todd Blanche, para ocupar formalmente el cargo y someter su candidatura a su voto en el pleno de la Cámara Alta, después de que dos senadores republicanos desbloquearan el procedimiento.

Los miembros de la comisión votaron 12-10 a favor de Blanche, la propuesta del presidente, Donald Trump, para ocupar la jefatura del Departamento de Justicia (DOJ) después de la destitución de Pam Bondi en abril, con todos los demócratas en contra como estaba previsto.

Con este espaldarazo, el camino hacia la permanencia del abogado en el puesto parece estar asegurado debido a que el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso estadounidense.

El avance de la candidatura de Blanche estuvo en vilo en el Comité Judicial por la postura de los republicanos John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte) sobre un polémico fondo de mil 776 millones de dólares del DOJ para compensar a los seguidores Trump acusados de delitos durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

Cornyn y Tillis, que han tenido enfrentamientos públicos con el presidente, se habían mostrado contrarios a que el exabogado de Trump llegara a ser confirmado debido a sus reservas sobre la controvertida iniciativa, vista por sus críticos como un mecanismo de dinero público para premiar aliados del mandatario, entre otros cuestionamientos.

Ante este obstáculo, Blanche emitió una orden el domingo para retirar el fondo como parte de un acuerdo con los legisladores, que a cambio le ofrecieron su respaldo para que la nominación llegara al pleno del Senado, donde podría ser votada antes del receso de agosto.

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El sábado pasado Trump envió un ultimátum a Cornyn y Tillis instándolos a aprobar la nominación del fiscal general interino.

El presidente llegó incluso a insinuar que retiraría la candidatura de Blanche hasta que los dos senadores dejaran sus puestos en enero próximo, cuando se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara Alta.

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