Great Wall Motors (GWM) inició operaciones en México durante 2023 y, poco a poco, ha incorporado nuevos modelos a su portafolio. Uno de los más recientes es el GWM ORA 5 híbrido, un SUV que, más allá de su diseño o de sus 3 diferentes motorizaciones, guarda una historia poco común desde su etapa de desarrollo.

Del eléctrico puro a tres diferentes motorizaciones

Lo que hoy llega a México como un SUV disponible con 3 diferentes motorizaciones originalmente fue concebido como un vehículo 100% eléctrico para el mercado chino. Sin embargo, antes de iniciar su expansión internacional, Great Wall Motors replanteó el proyecto y decidió ofrecerlo también con versiones de gasolina e híbridas.

Aunque pueda parecer un modelo completamente nuevo, en realidad no lo es tanto para el mercado mexicano. Ya habíamos visto una propuesta muy similar con el ORA 03, un hatchback que comparte gran parte de las líneas de diseño que hoy vemos en este SUV.

Sin embargo, el ORA 5 creció prácticamente en todas sus dimensiones. Mide 4.4 metros de largo, cuenta con una distancia entre ejes de 2.7 metros y alcanza 1.6 metros de altura. Ese incremento en tamaño también marcó su evolución hacia el segmento de los SUV compactos.

Foto: GWM

¿Por qué dejó de llamarse ORA Cat?

Durante varios años, la marca construyó una identidad muy particular con nombres como Good Cat, Ballet Cat o Lightning Cat, una familia de vehículos que rápidamente ganó popularidad en China. Con este modelo, la compañía comenzó a dejar atrás esa nomenclatura para adoptar una identificación numérica más sencilla y fácil de reconocer a nivel internacional.

Así nació el ORA 5, aunque para muchos todavía siga siendo conocido como el “ORA Cat”.

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Más allá del cambio de nombre, el proyecto conservó gran parte de la identidad visual que caracterizó a los primeros modelos de la marca. Sus faros redondos, las líneas suaves de la carrocería y una silueta con inspiración retro forman parte del lenguaje de diseño que GWM denomina Natural Aesthetic, desarrollado para alejarse de las formas angulosas que actualmente predominan dentro del segmento.

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¿Cómo se maneja el GWM ORA 5 híbrido?

La versión que tuvimos oportunidad de manejar fue el GWM ORA 5 híbrido, ubicada justo a la mitad de la gama. Bajo el cofre incorpora un motor turbo de 1.5 litros acompañado por un sistema eléctrico para desarrollar una potencia combinada de 219 hp y 351 lb-pie de torque, acoplados a una transmisión DHT.

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Durante la prueba, las transiciones entre el motor de combustión y el sistema eléctrico pasaron prácticamente desapercibidas. En un recorrido principalmente urbano, con tráfico, algunos tramos despejados y aceleraciones ocasionales, gran parte del tiempo la sensación fue la de conducir un vehículo eléctrico.

Al finalizar el recorrido, la computadora registró un consumo de 14.29 km/l, una cifra que resultó coherente considerando el tipo de manejo que realizamos.

Como SUV, también ofrece una puesta a punto enfocada al confort. La suspensión filtra correctamente las irregularidades del camino y prioriza una marcha suave. Sin embargo, si tuviera que señalar un aspecto por mejorar, sería la sensación de control en curvas, donde podría transmitir un poco más de confianza.

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Interior: tecnología y una propuesta diferente

El mismo lenguaje de diseño continúa en el habitáculo. Una de las primeras cosas que llama la atención es la posibilidad de elegir una cabina en color blanco, una combinación poco común dentro del segmento.

Foto: GWM

A ello se suma una pantalla de infoentretenimiento de 14.6 pulgadas, desde donde se controlan la mayoría de las funciones del vehículo, un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico de 50 W y un sistema de audio de nueve bocinas que, pese a no estar desarrollado por una firma especializada, ofrece una calidad de sonido correcta.

Lo bueno… y lo que todavía puede mejorar

No todo fue positivo. Mis 2 principales críticas están relacionadas con las asistencias avanzadas a la conducción y el asistente de voz.

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En varias ocasiones las asistencias resultaron demasiado intrusivas. Por ejemplo, el vehículo llegó a frenar por sí solo al detectar un cruce peatonal sin que hubiera personas cerca. El asistente de voz tampoco ayuda demasiado, ya que interviene constantemente y termina siendo más invasivo que útil. En lugar de agilizar algunas funciones, en ocasiones hace que la experiencia resulte más distraída de lo necesario.

Precio del GWM ORA 5 híbrido en México

En México, el GWM ORA 5 híbrido tiene un precio de 574,900 pesos, colocándose entre la variante de gasolina, disponible desde 449,900 pesos, y la versión completamente eléctrica, con un precio de 644,900 pesos.

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