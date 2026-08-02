El mercado de los autos eléctricos sigue ganando terreno en México, por lo que elegir un modelo entre tantas propuestas que existen no es tarea fácil. En este contexto, si buscas un vehículo seguro y potente, el BYD Dolphin Mini 2026 se posiciona como una de las opciones más atractivas y accesibles.

Si quieres conocer su equipamiento y cuál es la versión más barata, en Autopistas te contamos.

La carga de un auto eléctrico depende de la capacidad de la batería y la potencia del cargador. Foto: BYD

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¿Cuál es la versión más barata del BYD Dolphin Mini 2026?

El BYD Dolphin Mini 2026 es un Hatchback 100% eléctrico con diseño deportivo y que integra un sistema operativo inteligente así como conexión a Apple CarPlay y Android Auto. Este modelo está disponible en dos versiones; la estándar con una autonomía de 300 km y la “Plus” con 380 km.

Este auto eléctrico cuenta con un motor frontal que permite una potencia máxima de 55 kW, un torque de 135 N/m, una velocidad máxima de 130 km/h y 77 caballos de fuerza, lo que lo convierte una opción ideal para quienes buscan una conducción segura y eficiente.

Así es la versión más barata

Hablando de la versión más económica, su Batería Blade tiene una capacidad de 30.08 kWh y ofrece una carga de 30% a 80% en tan solo 30 minutos.

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El exterior destaca por su diseño deportivo y compacto, asimismo, cuenta con faros LED en la parte delantera y luces antiniebla en la parte trasera, permitiendo que el conductor tenga la mayor visibilidad posible. Además, posee rines de aleación de aluminio de 16".

En cuanto a su interior, integra un volante multifunción, pantalla de accesorios de 7 pulgadas, parasol para el conductor y pasajero con espejo de vanidad con luz, reposabrazos central delantero, una tomacorriente auxiliar de 12V y puertos de carga USB tipo A y C.

Finalmente, este auto eléctrico incorpora los siguientes elementos:

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Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero.

Bolsas de aire de cortina delanteras y traseras.

Cinturones de seguridad con pretensor.

Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor y pasajero delantero.

Alarma del cinturón de seguridad trasero no abrochado.

Cámara de reversa.

Sistema de frenos de potencia inteligente (IPB).

Asistencia de frenado hidráulico (HBA).

Sistema de control de tracción (TCS).

Sistema de control de desaceleración del freno de estacionamiento (CDP).

Sistema de control dinámico del vehículo (VDC).

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD).

Sistema de control de arranque en pendiente (HHC).

Función de frenado de confort (CST).

Sistema de frenado regenerativo coordinado (CRBS).

Control de crucero (CC).

3 radares de marcha atrás.

Sistema de control directo de la presión de los neumáticos (TPMS/PSI).

En cuanto a seguridad, este auto cuenta con bolsas de aire y otros sistemas avanzados. Foto: BYD

¿Cuánto cuesta la versión más barata de BYD Dolphin Mini 2026?

¡Tómalo en cuenta! El BYD Dolphin Mni 2026 con autonomía de 300 km tiene un precio de compra de $399,800 en México; en cambio, la versión Plus con una autonomía de 380 km la puedes encontrar desde $415,800.

Por su buen desempeño, sistemas de seguridad y tecnología de primer nivel, este modelo se perfila como uno de los favoritos dentro del segmento de loa autos eléctricos en México.

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