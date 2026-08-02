Los Deltas controlan el trasiego de droga y el reclutamiento forzado, así como el adiestramiento de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de la costa de Jalisco y Nayarit desde 2017, bajo el mando de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo o El 90.

Registros de la Secretaría de la Defensa Nacional identifican la operación de este grupo delictivo por ser los principales responsables de la venta de droga, reclutamiento forzado, tala ilegal y contrabando de armas en la zona de Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Bahía de Banderas.

Parte de su trabajo para el CJNG es coordinar con Los Cuinis el lavado de dinero de la venta de droga en los principales negocios de entretenimiento en la zona turística que comparten Nayarit y Jalisco. Además, se les relaciona por la corrupción de policías municipales en la misma zona.

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Esquemas de la Defensa Nacional, fechados en 2022, aseguran que su líder es Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, a quien las autoridades estadounidenses identificaron hace una semana como el segundo al mando del CJNG, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Hasta hace unos meses, entre los nombres que se perfilaban para suceder a El Mencho se encontraba Mendoza Gaytán, también conocido como El 90. Apenas el martes pasado, las agencias de seguridad y el Departamento del Tesoro ubicaron formalmente a Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, hijastro de Oseguera Cervantes, como el nuevo jefe máximo de esta organización criminal.

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Caen en Jalisco seis presuntos delincuentes ligados a “Los Deltas”. Foto: Especial

La nueva generación del Cártel Jalisco

De acuerdo con una ficha de identificación en poder del Ejército mexicano, fechada en abril de 2020, El Sapo nació el 2 de octubre de 1988 en Apatzingán, Michoacán. Siendo el cuarto de seis hermanos, Gonzalo Mendoza inició su carrera delictiva como halcón para el CJNG.

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En 2012, cuando su padre Gonzalo Mendoza Torres, alias Don Gonza, y su hermano El Güero Abundio fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, tomó el mando de los negocios de contrabando de armas y halconeo que hacía su familia para El Mencho.

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Con sólo 24 años y bajo las órdenes directas de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, Mendoza Gaytán fue escalando hasta convertirse en el líder de la célula criminal Los Michoacanos, conocida por su reacción violenta en Zapopan. En un compendio de fichas de blancos regionales, donde se ubica a Carlos Pelayo Núñez, alias Don Carlos, como uno de los líderes regionales del CJNG, se afirma que éste trabajó desde 2017 y hasta 2019 bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaytán.

“Les pagaba 60 mil pesos por semana a autoridades policiacas. Trabajó bajo las órdenes de Sapo hasta el 1 de abril de 2019. En esa misma fecha, Carlos Pelayo Núñez fue ascendido en la estructura a jefe regional”, señala la ficha.

Caen en Jalisco seis presuntos delincuentes ligados a “Los Deltas” (26/07/2026). Foto: Especial

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El documento denominado Diagnóstico delictivo Jalisco septiembre 2020 refiere que Gonzalo Mendoza Gaytán comandaba el grupo denominado Los Michoacanos, brazo armado del CJNG, desde 2017.

“Sus principales actividades delictivas son la producción, venta y distribución de droga; robo de hidrocarburo y homicidios”.

Para 2021, el documento Diagnósticos Regionales y Estatales CERFI’s (sic.) las autoridades castrenses aseguraban que, en Nayarit, el Cártel Jalisco estaba encabezado por Gonzalo Mendoza Gaytán “quien, a través de Vietnam Pérez Colmenares, alias El Diablo, controla la distribución en Bahía de Banderas y la producción y trasiego de droga en las regiones Sur y Costa Sur”.

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El brazo sanguinario de las 4 letras

Los esquemas encontrados en la red de correos conocidos como el caso Guacamaya Leaks de 2022 sitúan a Mendoza Gaytán como líder de Los Deltas en la zona Sierra Occidente y Valle de Jalisco, una célula violenta del CJNG encargada del control en venta de droga y extorsión en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, principalmente.

Hasta este julio de 2026, una vez que se le identificó como uno de los líderes del CJNG, El Sapo fue mencionado en los informes de inteligencia de autoridades de Estados Unidos como uno de los autores intelectuales del atentado contra el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, asesinado en diciembre de 2020 en un bar de Puerto Vallarta.

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En 2025, el nombre de El Sapo fue relacionado como el jefe de la célula criminal encargada de los centros de adiestramiento forzado que el CJNG opera en Jalisco, entre ellos el hoy deshabilitado rancho Izaguirre, encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en marzo de ese año.

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En diciembre del año pasado fue detenido Armando Gómez Núñez, alias El Delta 1, supuesto líder de Los Deltas, y enviado en extradición a Estados Unidos en enero de este año, pero los informes del Ejército lo identifican como el segundo al mando de la célula delictiva, siendo Mendoza Gaytán el líder principal.

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Segundo al mando

El 27 de julio, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva estructura de liderazgo en el Cártel Jalisco, después del abatimiento de El Mencho en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

Las agencias de seguridad estadounidenses ubicaron a Juan Carlos Valencia González, El 03 o El Pelón, como el nuevo jefe máximo de esta organización criminal. En segundo lugar colocó a Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, y a Audias Flores Silva, El Jardinero.

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Flores Silva fue detenido en abril pasado en Nayarit, resultado de “una operación quirúrgica” realizada por agentes de las Fuerzas Especiales de la Marina. Por ello, el único segundo al mando del CJNG es ahora El Sapo.

En la estructura operativa y de tercer nivel del CJNG, el gobierno estadounidense identificó a Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma; Francisco Javier Gudino Haro, La Gallina; Julio César Moreno Pinzón, alias El Tarjetas, y Julio Alberto Castilla Rodríguez.

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