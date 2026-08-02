Todas hemos pasado por ese instante de incertidumbre al sentarnos en el sillón de la estética: mientras el estilista sostiene las tijeras, nos preguntamos si rociar agua sobre nuestro cabello es realmente necesario o si el proceso debería inclinarse por un corte en seco.

La realidad es que no existe una única fórmula mágica para todas. La decisión entre tijeretear con la melena húmeda o totalmente seca depende de la textura de tu fibra capilar, de tus hábitos diarios y del resultado final que desees lograr.

Para resolver esta duda de una vez por todas, platicamos con la Máster Tutti, especialista de Tutti RizoxRizo Studio (@tuttirizoxrizo), quien nos desglosó cómo reacciona cada melena ante las tijeras.

Consulta con tu experto de confianza qué es lo mejor para ti. Foto: Magnific

¿Es recomendable cortarse el pelo mojado?

De acuerdo con la especialista, si tu cabello es lacio o tiene apenas una suave onda, mojarlo suele ser el camino más directo hacia un acabado pulcro y simétrico.

La razón principal radica en que el agua vuelve a la fibra capilar uniforme y predecible. Al estar húmeda, la melena se estira, eliminando temporalmente la curvatura natural y permitiendo que el estilista trace líneas geométricas impecables, ideales para estilos como el clásico bob, un corte recto o capas muy estructuradas.

Además, el agua agrupa los mechones, elimina la electricidad estática y controla el frizz que a veces distorsiona la visión al cortar. Como el pelo lacio no cambia drásticamente de longitud cuando se seca, el profesional tiene la certeza casi absoluta de cómo lucirá el resultado final.

[Publicidad]

Para cortes rectos o con capas estructuradas es recomendable cortar el cabello mojado. Foto: Magnific

Leer también: Cómo usar el café como tinte natural

¿Qué ocurre si me corto el cabello cuando está seco?

Por otro lado, la historia cambia por completo cuando hablamos de rizos y ondas pronunciadas. El cabello rizado se comporta como un camaleón: mojado parece largo y pesado, pero al secarse experimenta un encogimiento real que puede acortarlo varios centímetros.

“Trabajar en seco permite ver exactamente cómo se comportan los rizos en su estado natural”, explica la Máster Tutti. Al realizar un corte rizo por rizo en seco —diseñado para respetar la densidad, el tipo de bucle y los hábitos de estilizado de cada persona—, el profesional puede identificar qué zonas son más apretadas o sueltas. Esto evita sorpresas indeseadas, como el temido efecto “casco”, y permite controlar el peso estratégicamente sin dejar huecos en la melena.

[Publicidad]

El corte en seco puede ser la mejor opción para las melenas con rizos. Foto: Magnific

¿Qué es mejor, cortar el cabello seco o mojado?

Aunque el corte en seco se ha convertido en el Santo Grial de las melenas rizadas, tampoco se trata de una regla absoluta. Un verdadero experto sabrá adaptar sus herramientas a tus necesidades.

En muchos casos, lo ideal es combinar ambas técnicas: comenzar esculpiendo la estructura principal en seco para respetar la caída natural y, posteriormente, lavar el cabello para pulir detalles y revisar acabados.

Antes de tu próxima cita, evalúa qué busca tu cabellera. Si persigues la simetría perfecta en una melena lacia, el agua será tu mejor aliada; si quieres abrazar el volumen y la definición de tus rizos, déjalos fluir al natural y en seco.

[Publicidad]

Leer también: Qué son los perfumes de nicho y cuáles son los favoritos del momento

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/