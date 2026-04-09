El año pasado, Ulta Beauty abrió sus puertas en México, una cadena que ofrece gran variedad de productos de belleza: maquillaje, skincare, perfumes, cuidado capilar y corporal. Y antes de que culminara el primer trimestre de este año, nos sorprendió al incorporar salones de belleza en algunas de sus tiendas, de la mano de una marca que ya está posicionada en Ciudad de México: Urban Hair, fundada hace 17 años.

Conocimos El Salón —así se llama— que se encuentra en Ulta Beauty de Plaza Satélite, un espacio amplio, cómodo y amable, con todo lo necesario para el cuidado capilar personalizado. Aunque sus expertos pueden tratar todo tipo de cabello, algo muy interesante es que Urban Hair es conocido por promover que las mujeres con rizos luzcan con estilo su cabello natural.

Ulta Beauty es una cadena de tiendas de belleza. Foto: Cortesía Ulta Beauty, Urban Hair

Los servicios de un salón en tu tienda de belleza

El primer servicio que proponen antes de sugerir el tratamiento adecuado para cada quien es el diagnóstico capilar que ayuda a identificar las necesidades reales de la melena, evalúan desde el cuero cabelludo hasta la hebra del pelo.

Son expertos en hacer el corte en seco, “una técnica diseñada para trabajar rizo por rizo, respetando la caída natural del cabello para lograr una forma que resalte cada tipo de rizo sin capas marcadas ni degrafilado”, explican. Además, enseñan cómo estilizar el cabello en casa para que el rizo no pierda su forma. Pero también brindan otro tipos de estilizados, así que quienes lo quieran lacio o con ondas suaves solo tienen que pedirlo.

En nuestra experiencia en El Salón, este paso se trató de un redescubrimiento del rizo. Tras un corte de puntas y detox capilar, el peinado se logró con productos para estilizar en pelo húmedo (usaron su gel que tiene aloe vera) y, posteriormente, secaron con difuminador para dar forma a las ondas naturales. Aprendimos que la técnica conocida como ‘hacer scrunch’ es una gran aliada para fijar: se trata de apretar con las manos secciones del cabello desde las puntas hacia la raíz.

En cuanto a sus tratamientos, destacan el détox capilar y la dermoabrasión. El détox capilar (de su propia marca, Urban Curls) es un producto que exfolia el cabello (no se aplica en el cuero cabelludo), mediante el cual hacen una limpieza profunda que permite que el pelo reciba mucho mejor otros tratamientos para nutrir o hidratar. Ayuda además a mejorar la definición del rizo, que puede sentirse apelmazado por exceso de productos.

Lo aplican durante el proceso de lavado y lo enjuagan de inmediato (no se tomará horas y horas). Es posible que se requiera una hidratación profunda tras su aplicación (para que lo contemplen en el presupuesto). Recomiendan hacer este procedimiento cada seis meses.

La dermoabrasión (de la firma Nioxin) también consiste en limpiar profundamente, pero esta se enfoca en actuar sobre el cuero cabelludo. “Regenera la piel hasta en un 34%, creando el ambiente ideal para frenar la caída excesiva del cabello y favorecer el crecimiento de cabello nuevo, más fuerte y saludable. Es ideal para combatir caspa, grasa excesiva o acumulación de producto, revitalizando la raíz desde el inicio”, detallan.

Espacios de El Salón en Urban Beauty de Plaza Satélite. Foto: Cortesía Ulta Beauty, Urban Hair

Más servicios: corte de pelo tradicional, coloración global, efectos de color, alto peinado, 'brazilian blowout', tratamientos de hidratación.

Leer también: Colores de uñas para este abril que no son los clásicos

Conoce los productos de Urban Hair

Urban Curls es la marca de cuidado capilar desarrollada hace diez años por la fundadora de Urban Hair, Rebeca Serur, quien es ingeniera química.

Es una marca mexicana. La línea es biodegradable y hecha con productos naturales que respetan el método curly, esto quiere decir que "no tienen siliconas, sulfatos, aceites minerales, porque todos estos ingredientes se acumulan en el cabello. Lo que queremos es que tu cabello no solo se vea bonito, sino que se mantenga sano a largo plazo", explica Serur.

Uno de sus ingredientes principales es el lúpulu, que encapsula el agua dentro del cabello, así que lo mantiene hidratado, además de aportarle brillo.

Además de Urban Curls, emplean otras marcas especializadas como Kérastase y Nioxin. Foto: Cortesía Ulta Beauty, Urban Hair

Entre los productos de esta gama encontrarás:

Shampoo de limpieza profunda. Se puede usar 1 o 2 veces por semana.

Co-wash, para hacer una limpieza más suave.

Acondicionador, el cual humecta, nutre y repara el pelo.

Crema modeladora (contiene aceite de aguacate), para definir los rizos de manera natural.

Gel para peinar, fija sin pesadez.

Las citas se pueden agendar directamente en las tiendas con salones de belleza, entre ellas: Galerías Guadalajara, Forum Tlaquepaque, Fiesta San Agustín Monterrey, Península Tijuana, Galerías Metepec y Plaza Satélite. Pero cada vez habrá más. Bajo esta colaboración entre Ulta Beauty y Urban Hair, tienen planes de abrir cerca de 80 salones de belleza en el país en un periodo de cinco años.

Ahora puedes ir por tus básicos de skincare en Ulta, antes o después de una visita al salón.

Leer también: Cuáles son los mejores días de abril 2026 para cortarse el cabello

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/