Diversas figuras del internet compartieron los momentos de tensión que vivieron a bordo de un avión con destino a Corea del Sur, el cual tuvo que regresar de emergencia a México por un problema con el parabrisas. Entre los pasajeros se encontraban Wendy Guevara, Kunno y Pedro Sola, quien documentó la aterradora experiencia en su cuenta de TikTok.

“Todo es tan incierto que te dicen ‘Allá (en México) los van a recibir los empleados de la empresa’ y ahí van a decidir qué hacen con ustedes”, dijo en un video del conductor de "Ventaneando".

Se sabe que una agencia de viajes habría organizado el recorrido para celebrar su aniversario, aunque el festejo terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

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Vuelve “Hoy no me puedo levantar” con elenco original

La noticia del regreso de “Hoy no me puedo levantar”, 20 años después de su estreno en México, generó entusiasmo entre los fans de la música de Mecano.

“De los días más felices de mi vida, con mucha emoción y de la mano como mis socios Alan Estrada, Luis Gerardo y Fernanda Castillo regresamos con un nuevo espectáculo de HNMPL 20 años después con todo el elenco original”, expresó el productor Alejandro Gou.

En 2020, Gou presentó una nueva versión con figuras como Belinda, Yahir y María León, pero fue interrumpido por la pandemia.





Alexis Ayala se refugia en la tv

Tras el anuncio de su divorcio con Cinthia Aparicio, Alexis Ayala se esfuerza en poner buena cara, responder cuestionamientos en torno a su inesperada ruptura y defender a su expareja de todo tipo de comentarios.

Mientras lidia con todo, el actor, nos cuentan, se está refugiando en las grabaciones de la telenovela “Tan cerca de ti nace el amor”; incluso, había pedido que le dieran todos los capítulos posibles y no precisamente porque quisiera acaparar la historia, sino para mantenerse ocupado mientras superaba esta etapa.

El actor se refugia en su trabajo tras su separación. Foto: Televisa.

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