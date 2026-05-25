[Publicidad]
Ante la victoria del equipo Cruz Azul contra Pumas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un dispositivo de prevención por presencia de aficionados celestes en el redondel del Ángel de la Independencia.
En ese sentido, el Centro de Orientación Vial de la SSC explicó que hay cierres viales sobre la calle Florencia a la altura de avenida Chapultepec, así como en Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Rosales.
Por lo anterior, la dependencia sugirió usar avenida Insurgentes y Circuito Interior para rodear la zona.
Lee también Clara Brugada felicita al Cruz Azul por el campeonato de la Liga MX; reconoce esfuerzo de Pumas
Metrobús L7 reporta afectaciones
Por su parte, el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México emitió un aviso respecto a la circulación del Metrobús Línea 7, en el que informó que el servicio se interrumpió desde la estación Hidalgo hacia Alameda Tacubaya/Campo Marte.
Aficionados avivan Paseo de la Reforma
La emoción de los celestes inundó Paseo de la Reforma y a las avenidas colindantes; con la victoria del Cruz Azul, los capitalinos salieron a festejar, gritar y avivar las calles.
Entre lágrimas, gritos extasiados y celebraciones, los aficionados impidieron el paso de transportes y llegaron al Ángel de la Independencia, punto de reunión para celebrar el campeonato del final de la Liga Mx.
Lee también Así reaccionó Efraín Juárez al gol de Rotondi que le dio el título a Cruz Azul: "Vale ve... Se acabó"
Entre las y los asistentes se encontraron familias completas, parejas sentimentales y grupos de amigos de todas las edades; la mayoría portaron la camiseta del equipo ganador y ondearon la bandera con el escudo del Cruz Azul en señal de celebración.
Los fanáticos del fútbol se encontraron entre las calles y la afición por su equipo favorito los unió para caminar en conjunto al Ángel. Dentro del transporte público, grupos de amigos y desconocidos gritaron y corearon la consigna del Cruz Azul, lo que demostró la pasión de muchas y muchos capitalinos hacia estos eventos deportivos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm
[Publicidad]
Más información
POR MÉXICO HOY
Diálogos ¿imposibles?: rescatemos los mínimos
Ricardo Monreal Ávila
Soberanía electoral
Metrópoli
Aficionados del Cruz Azul festejan campeonato en el Ángel de la Independencia; policía de la CDMX implementa operativo
Metrópoli
CCH Naucalpan activa protocolos de seguridad por presunta amenaza de atentado; actividades académicas continúan con normalidad
Sección
¡Cruz Azul CAMPEÓN del Clausura 2026! Vence a Pumas y consigue la ansiada décima estrella
Sección
VIDEO: ¡Nada lo detiene! Repartidor en silla de ruedas adapta su moto y conmueve a México
Sección
De terror: Se rompe parabrisas del avión en el que viajaban influencers y quedan varados en el AICM
Sección
¿Cuánto cuesta ya la gasolina premium en CDMX?