Metrópoli | 24-05-26 | 23:57 | Actualizada | 24-05-26 | 23:57 |

Ante la victoria del equipo contra Pumas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un dispositivo de prevención por presencia de aficionados celestes en el redondel del Ángel de la Independencia.

En ese sentido, el Centro de Orientación Vial de la SSC explicó que hay cierres viales sobre la calle Florencia a la altura de avenida Chapultepec, así como en al Poniente a la altura de Rosales.

Por lo anterior, la dependencia sugirió usar avenida Insurgentes y Circuito Interior para rodear la zona.

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Aficionados del Cruz Azul celebran en El Ángel de la Independencia. Foto: Especial
Aficionados del Cruz Azul celebran en El Ángel de la Independencia. Foto: Especial

Metrobús L7 reporta afectaciones

Por su parte, el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México emitió un aviso respecto a la circulación del Metrobús Línea 7, en el que informó que el servicio se interrumpió desde la estación Hidalgo hacia Alameda Tacubaya/Campo Marte.

Aficionados avivan Paseo de la Reforma

La emoción de los celestes inundó Paseo de la Reforma y a las avenidas colindantes; con la victoria del Cruz Azul, los capitalinos salieron a festejar, gritar y avivar las calles.

Entre lágrimas, gritos extasiados y celebraciones, los aficionados impidieron el paso de transportes y llegaron al Ángel de la Independencia, punto de reunión para celebrar el campeonato del final de la Liga Mx.

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Aficionados del Cruz Azul llegaron al Ángel de la independencia a celebrar el campeonato de la máquina. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Aficionados del Cruz Azul llegaron al Ángel de la independencia a celebrar el campeonato de la máquina. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Entre las y los asistentes se encontraron familias completas, parejas sentimentales y grupos de amigos de todas las edades; la mayoría portaron la camiseta del equipo ganador y ondearon la bandera con el escudo del Cruz Azul en señal de celebración.

Los fanáticos del fútbol se encontraron entre las calles y la afición por su equipo favorito los unió para caminar en conjunto al Ángel. Dentro del transporte público, grupos de amigos y desconocidos gritaron y corearon la consigna del Cruz Azul, lo que demostró la pasión de muchas y muchos capitalinos hacia estos eventos deportivos.

Aficionados del Cruz Azul llegaron al Ángel de la independencia a celebrar el campeonato de la máquina. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Aficionados del Cruz Azul llegaron al Ángel de la independencia a celebrar el campeonato de la máquina. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

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cdm

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