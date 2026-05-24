Cruz Azul volvió a tocar la gloria en el futbol mexicano tras conquistar el Clausura 2026 con una remontada dramática frente a Pumas, pero ni el décimo título de Liga evitó que las redes sociales hicieran de las suyas.

Apenas sonó el silbatazo final en el estadio Olímpico Universitario, los memes comenzaron a dominar plataformas digitales, con burlas, celebraciones y referencias que colocaron tanto a celestes como universitarios como blanco de chistes.

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La Máquina consiguió una victoria de 2-1 en territorio auriazul y selló el campeonato con un marcador global idéntico. Sin embargo, el festejo deportivo rápidamente tomó un toque viral. Los aficionados cementeros inundaron internet con imágenes humorísticas que destacaron el sufrimiento del equipo antes de coronarse, la larga espera por títulos y la inesperada remontada en Ciudad Universitaria.

Los Pumas tampoco escaparon de las bromas. Usuarios recordaron derrotas dolorosas del pasado y criticaron que el equipo universitario dejó escapar la ventaja frente a su afición. Algunos memes incluso ironizaron sobre la dificultad del conjunto de la UNAM para cerrar partidos decisivos en casa, mientras otros mostraron escenas de resignación entre los seguidores felinos.

En el terreno de juego, los universitarios tomaron ventaja al minuto 34 gracias al gol del paraguayo Robert Morales, quien parecía encaminar a los auriazules al título. No obstante, Cruz Azul reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate gracias a un autogol del español Rubén Duarte al minuto 55, una jugada que cambió por completo el ánimo del encuentro.

Cuando el duelo parecía destinado al alargue, apareció el argentino Rodolfo Rotondi. El atacante firmó el gol definitivo al minuto 90+5 y desató la locura entre los aficionados cementeros, que celebraron una noche histórica bajo el mando de Joel Huiquí.

A continuación te dejamos algunos de los mejores memes de la final del Clausura 2026:

15 años de los Pumas sin ser campeones... pic.twitter.com/QO4bpretIZ — Sic Mundus (@AlanisYanel1990) May 25, 2026

Ahora a quién le toca que le regalen la copa?



Liga de mierda. 🤣🤣🤣🤣💩💩 pic.twitter.com/xqTiga2Bur — tetracampeonísimo 🐐👑 (@OswaldoSnc19870) May 25, 2026

yo festejando el golazo de rotondi cuando ni le voy al cruz azul#FinalBotanera pic.twitter.com/8gcjEUYKsq — !!!!!!!!!!!!!! (@tecnabithia) May 25, 2026