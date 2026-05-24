Una de las fuertes críticas que ha recibido Cruz Azul en los últimos años ha sido la ausencia de estadio propio. Sin embargo, con su reciente consagración del torneo Clausura 2026 en el estadio Olímpico Universitario, se convirtieron en los "verdaderos dueños" de C.U.

La tan ansiada décima estrella llegó en el mismo lugar donde levantaron su último trofeo, la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero además, por si fuera poco, llegaron a 30 partidos sin conocer la derrota en el que es el hogar de los Pumas.

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Cruz Azul fue local por poco más de un año en Ciudad Universitaria, y para encontrar su última derrota en ese estadio hay que remontarse a más de cuatro años atrás. Fue el 7 de noviembre de 2021, desde entonces, los cementeros no han perdido en el Pedregal.

Los de La Noria llegaron a la final de vuelta con 21 triunfos y ocho empates en sus últimos 29 partidos disputados en CU. Ahora, con la victoria sobre Pumas, esa racha se estira a 30 partidos invictos.

Ciudad Universitaria se pintó de celeste, una vez más. Ahora, son campeones de la Liga MX, arrebatándole a Pumas la gloria en su propia casa.

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DOMINIO DE CRUZ AZUL SOBRE PUMAS

Por si fuera poco, esta conquista inclinó la balanza sobre Universidad Nacional en el registro histórico de finales entre sí.

Estaban empatados con una victoria por lado, ahora el historial le favorece a los celestes.