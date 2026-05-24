El sol intenso, propio de las 15:00 horas, no detiene el ir y venir de cientos de personas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, lugar que se convirtió en el punto de encuentro de aficionados al futbol que buscan intercambiar estampas para llenar el álbum Panini rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que en menos de 20 días vivirá su máximo apogeo.

Como desde tiempos ancestrales, el trueque sigue siendo la actividad por excelencia de los mexicanos y, en combinación con la fiebre mundialista, las jardineras del histórico lugar se convirtieron en una enorme cancha de intercambio futbolero.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes.

"¿Estás cambiando?" "¿Tienes de repechaje?" "¿Tienes a Yamal?" "¿Tienes las de Coca-Cola?" "Cambio a Cristiano por Messi", “¿A cuánto me dejas este cromo?”, son las frases que más se repiten en la explanada de uno de los edificios más emblemáticos de la capital del país. Niños, niñas, jóvenes, señoras y señores, padres de familia y todos aquellos que buscan llenar su álbum Panini forman grupos para intercambiar, vender o regalar los stickers más famosos del momento.

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En moldes, recipientes de lata coleccionables, bolsas de plástico, con cierre o autoadheribles, amarradas con ligas o en carpetas con espacios individuales, los coleccionistas llegan a ofrecer cambios de las estampas repetidas que les salieron en sus sobres, para lograr completar su colección.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes. / Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

Aunque la tecnología está al alcance de un celular y hay aplicaciones para llevar el orden de las estampas faltantes y repetidas, varios aficionados llegan al punto de encuentro con listas en mano y sobres abiertos, preparados para el intercambio; la pena por hablar con desconocidos no existe, la amabilidad abunda y la emoción por obtener a los "santos griales" del futbol es tanta, que incluso los coleccionistas desembolsan hasta 200 pesos por conseguir a Messi, la imagen más costosa entre los stickers “normales”.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes. / Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

La tarde cae y con ella la lluvia, pero ni eso detiene a los congregados para seguir intercambiando; la media luna de la entrada del Palacio de Bellas Artes sirve como refugio para que las estampitas estén a salvo; aun en ese pequeño espacio, los coleccionistas continúan con el trueque.

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Y cuando las gotas cesan y el cielo vuelve a ser azul, las jardineras de Bellas Artes continúan albergando a los fanáticos; los grupos de personas vuelven a aparecer para seguir con el objetivo.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes./ Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

El intercambio cultural aflora: acentos norteños, sureños, chilangos, centroamericanos, asiáticos y de diversos países se escuchan por aquí y por allá. El idioma no es impedimento para obtener esas estampas que se necesitan, porque las señas y los traductores en celulares son la mejor herramienta para darse a entender y hacer tratos.

A la euforia del coleccionismo se une una de las imágenes icónicas del país: las quinceañeras con sus amplios y coloridos vestidos. Ellas no buscan cambiar estampas; solo quieren fotos en el emblemático lugar para el recuerdo de su fiesta. Aunque todos están en un mismo espacio, al mismo tiempo, nada es impedimento para que cada quien desarrolle sus actividades como mejor le plazca.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes./ Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

Hace menos de un mes, el Palacio que mandó construir Porfirio Díaz en el corazón de la capital mexicana era punto de interés de los turistas, sobre todo extranjeros, para fotografiarlo; pero llegó mayo y con ello la venta del álbum de estampas más esperado por muchos mexicanos y aficionados al futbol. Ahora, Bellas Artes también alberga a los “FIFAs”, como coloquialmente se les conoce a los fanáticos del balón pie.

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Llega la noche, la lluvia refrescó un poco el clima y las lámparas que rodean el palacio se encienden; algunos coleccionistas se retiraron hace unas horas, otros continúan en la búsqueda o venta de estampas, algunos más platican su experiencia para juntar las estampas e incluso dan referencias de personas con quien es se pueden conseguir los stickers más sofisticados.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes. / Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

Para muchos es solo un día más en la CDMX, pero para los futboleros corre el reloj para intercambiar los montones de estampas repetidas del álbum Panini y encontrar esa pieza difícil que se resiste a aparecer en cada paquete antes de que comience el Mundial 2026.

Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini en Palacio de Bellas Artes. / Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

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