Mundial 2026: así se hace el álbum Panini desde una pequeña ciudad de Italia; video muestra sorprendente proceso

A poco más de un mes de que México se vuelva sede del Mundial 2026, los amantes del deporte y los coleccionistas se preparan para vivir la fiebre mundialista.

En ese sentido, el álbum Panini se ha vuelto clave para disfrutar coleccionando las estampas de cada equipo durante los días previos a la justa deportiva, entreteniendo a chicos y grandes.

Por tal motivo, el creador de contenido Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo, en su más reciente video se adentró a la ciudad de Módena, Italia, lugar donde se encuentra la fábrica de Panini.

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Conoce que hay detrás de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026. Foto: Especial

Así se hace el álbum Panini desde una pequeña ciudad de Italia

La edición 2026 del álbum del Mundial, llevó aproximadamente dos años y medio de planeación, en cuanto fueron confirmados los lineamientos de la FIFA sobre los participantes y otros detalles.

Uno de los datos curiosos que fueron revelados, es que a la hora de imprimir los codiciados stickers, los pliegos salen con imágenes al azar de los jugadores; al contrario de la creencia de que se imprime el pliego entero de una sola ilustración o por equipos. Este proceso facilita su sistema aleatorio al momento de revolver y empacar los sobres.

Entre los países que se encuentran en el top de consumidores del álbum se encuentran Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Italia, Alemania y España.

El primer álbum mundialista en la historia de Panini, fue el de México 1970 y en el acervo de la fábrica se encuentra la edición completa de cada mundial con las imágenes de los jugadores más famosos como Pelé y Maradona.

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