Mundial 2026: así se hace el álbum Panini desde una pequeña ciudad de Italia; video muestra sorprendente proceso

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A poco más de un mes de que México se vuelva sede del , los amantes del deporte y los coleccionistas se preparan para vivir la fiebre mundialista.

En ese sentido, el se ha vuelto clave para disfrutar coleccionando las estampas de cada equipo durante los días previos a la justa deportiva, entreteniendo a chicos y grandes.

Por tal motivo, el creador de contenido Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo, en su más reciente video se adentró a la ciudad de Módena, Italia, lugar donde se encuentra la fábrica de Panini.

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Así se hace el álbum Panini desde una pequeña ciudad de Italia

La edición 2026 del álbum del Mundial, llevó aproximadamente dos años y medio de planeación, en cuanto fueron confirmados los lineamientos de la FIFA sobre los participantes y otros detalles.

Uno de los datos curiosos que fueron revelados, es que a la hora de imprimir los codiciados stickers, los pliegos salen con imágenes al azar de los jugadores; al contrario de la creencia de que se imprime el pliego entero de una sola ilustración o por equipos. Este proceso facilita su sistema aleatorio al momento de revolver y empacar los sobres.

Entre los países que se encuentran en el top de consumidores del álbum se encuentran Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Italia, Alemania y España.

El primer álbum mundialista en la historia de Panini, fue el de México 1970 y en el acervo de la fábrica se encuentra la edición completa de cada mundial con las imágenes de los jugadores más famosos como Pelé y Maradona.

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dcs

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