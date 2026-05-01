Muere influencer estadounidense a los 25 años; ¿quién era Kiersten Dyke y de qué murió?

Este viernes 1 de mayo se confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido estadounidense Kiersten Dyke a los 25 años, según lo compartido por su pareja sentimental, Dominic Cinfio, en la plataforma de Instagram.

De acuerdo con la publicación, Kiersten habría perdido la vida el pasado domingo 26 de abril, sin dolor y rodeada de sus seres queridos. En su mensaje, Cinfio agradeció el haber compartido casi 9 años con Kiersten, expresando su amor y admiración.

"No hay palabras para describir realmente lo especial que era Kiersten. Ella era alegría y trajo luz a cada habitación en la que entró. Ella apreciaba a cada persona que la conocía y se preocupaba tanto por los demás", escribió el joven de 24 años.

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La creadora de contenido Kiersten Dyke falleció este domingo 26 de abril a los 25 años. Foto: Instagram @kiersten.dyke

¿De qué murió la creadora de contenido?

La creadora de contenido estadounidense padecía un tipo de cáncer de piel, conocido como melanoma, el cual desde junio de 2025 se encontraba en etapa 4 metastásico, la fase más avanzada de esta condición caracterizada por su propagación a otros órganos y huesos.

Su novio, Dominic Cinfio, explicó que la influencer perdió la vida tras sufrir "sepsis", una emergencia médica que ocurre cuando la respuesta del sistema inmunitario a una infección se descontrola. "Nos dijeron que su estado era crítico y que, llegado ese momento, era solo cuestión de tiempo", instó.

¿Quién era Kiersten Dyke?

Nacida el 4 de marzo de 2001, Kiersten era conocida en las plataformas digitales por compartir su proceso de lucha contra el cáncer. Gracias a su contenido de concientización, sus seguidores fueron testigos de sus recaídas, visitas al hospital, rutinas diarias, análisis y avances médicos.

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La influencer y activista compartía en TikToksu proceso de lucha contra el cáncer de piel, mostrando sus rutinas y recaídas. Foto: Captura de pantalla @kiersten.dyke

"Quiero crear conciencia sobre el melanoma y crear una comunidad de jóvenes luchadores contra el cáncer", explicó en TikTok en 2025, donde reúne 10 mil seguidores. Fue así que decidió utilizar su caso para concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de piel y la protección solar.

De acuerdo con lo explicado por la influencer en redes sociales, en 2022 fue diagnosticada con hipogammaglobulinemia, una condición médica que debilita el sistema inmunológico debido a la falta de un tipo de anticuerpos en la sangre que deriva en infecciones recurrentes.

Fue así que, en diciembre de 2022, Kiersten Dyke fue diagnosticada con melanoma en estadio 2, luego de que le hicieran una biopsia por un lunar sospechoso. Esta afección es un tipo de cáncer de piel invasivo que se desarrolla en las células que elaboran la melanina.

En enero 2023 le extirparon únicamente la mancha mediante un procedimiento quirúrgico, sin embargo, semanas más tarde fue sometida a una segunda intervención para extirparle un par de ganglios linfáticos, lo que derivó en numerosas visitas al hospital por complicaciones.

Tras un año sin rastro de su enfermedad, en enero de 2024 Kiersten comenzó a realizar viajes y disfrutar de su vida libre de cáncer. No obstante, a finales de año le diagnosticaron melanoma metastásico en estadio 3 y comenzó un proceso de inmunoterapia en febrero de 2025.

En marzo de 2025 se sometió a cinco sesiones de radioterapia en dos semanas y en junio del mismo año recibió el pronóstico de que su condición había escalado a etapa 4. "Me sorprendió mucho escuchar su respuesta. Pensé que tenía más tiempo del que él anticipaba", sentenció.

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