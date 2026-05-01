El truco para reproducir hortensias en casa; 5 pasos infalibles y errores que arruinan el proceso

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Con la llegada de la primavera, muchas personas buscan incorporar plantas en sus hogares. Las , conocidas por su tamaño y color, pueden reproducirse mediante un proceso sencillo que incluye la selección de un tallo (también llamado esqueje), su preparación y el cuidado adecuado para favorecer el enraizamiento.

Durante la temporada de crecimiento, las plantas alcanzan su mayor desarrollo, lo que se refleja en espacios llenos de flores tanto en exteriores como en interiores. En este contexto, algunas personas optan por replicar estas condiciones en sus viviendas mediante la propagación de especies como la hortensia.

Aunque su apariencia puede sugerir lo contrario, esta planta puede multiplicarse en primavera sin procesos complejos. El método más común consiste en utilizar esquejes (tallos), lo que permite obtener nuevas plantas a partir de un ejemplar existente.

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Conoce los 5 pasos para reproducir hortensias en casa. Foto: Canva
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Proceso para propagar hortensias en cinco pasos

1. Seleccionar un tallo adecuado

Se recomienda elegir uno que tenga entre dos y tres nudos, lo que reduce el estrés hídrico y facilita la formación de raíces.

2. Realizar el corte

El tallo debe cortarse en diagonal entre los primeros dos nudos para aumentar la superficie de absorción de agua.

Hortensia morada. Foto: Canva
Hortensia morada. Foto: Canva

3. Retirar hojas inferiores

Eliminar las hojas que quedarán bajo la tierra evita la aparición de moho y permite que la planta concentre su energía en el desarrollo radicular.

4. Preparar la maceta

Se debe utilizar un recipiente con drenaje y tierra ácida, ya que la hortensia requiere este tipo de suelo para absorber nutrientes. Posteriormente, se introduce la raíz y se ubica en un lugar con luz indirecta.

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Mantener la humedad sin exceso de agua ayuda a evitar daños en raíces superficiales delicadas. Foto: Canva
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5. Mantener la humedad

Es necesario conservar la tierra húmeda sin generar acumulación de agua. Debido a que las raíces son superficiales, se recomienda regar diariamente durante la floración.

Recomendaciones para mejorar el enraizamiento

Además del procedimiento principal, se sugiere reducir el tamaño de las hojas superiores cortándolas a la mitad, lo que disminuye el consumo de energía. También se obtienen mejores resultados al elegir tallos sin flores.

Para incrementar la probabilidad de éxito, es posible trabajar con varios esquejes al mismo tiempo. Asimismo, el uso de hormonas de enraizamiento puede acelerar el proceso, aunque no es un requisito indispensable.

@ypikue

Cómo propagar la Hortensia 🪻♥️ La hortensia es una planta de exterior con unas flores increíblemente grandes y coloridas. No es de extrañar que le guste a todas las madres y abuelas del mundo 😍 👇 Te explico cómo propagarla en 5 pasos: 1️⃣ Elige una parte del tallo que tenga de dos a tres nudos. 2️⃣ Corta en mitad de dos nudos, a ser posible en diagonal. 3️⃣ Retira las hojas que van a quedar por debajo del sustrato. 4️⃣ Planta tu esqueje en un sustrato ácido y colócalo en una zona de exterior con sombra. 5️⃣ Riégala y asegúrate de mantenerla húmeda pero sin encharcar. ✅ TIP EXTRA: Corta las hojas principales por la mitad para hacerlas más pequeñas. ¿Quieres aumentar las probabilidades de éxito? Entonces planta varios esquejes a la vez. 👌 Y si quieres una cuenta donde comprar tus plantas favoritas y aprender a cuidarlas, síguenos. #hortensia #plantasdeexterior #plantasdecasa #planttips #plantslovers #backtoorigins #ypikue

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