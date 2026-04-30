NASA revela datos del hundimiento en CDMX; ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Recientes investigaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), han posicionado a la Ciudad de México como una zona de alto interés, pues es una de las grandes urbes con mayor hundimiento del suelo a nivel mundial.

Nuevas imágenes tomadas por el satélite NISAR, una misión conjunta entre la NASA y la Organización India de Investigación Espacial (ISRO), revelan el hundimiento en la capital, un problema crítico que afecta a las más de 21 millones de personas que habitan la Zona Metropolitana de la CDMX.

Las capturas satelitales utilizan datos recopilados entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026. El análisis informa que las manchas de color azul oscuro indican las zonas donde se ha detectado un hundimiento superior a los 2 centímetros al mes.

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La zonas de color azul oscuro registraron un hundimiento superior a los 2 centímetros por mes. Foto: NASA

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el hundimiento en la CDMX?

Entre las zonas más afectadas por el hundimiento que se muestran en las imágenes satelitales de la NASA destacan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Ángel de la Independencia y el Lago de Chalco.

Ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tláhuac (una parte) respectivamente, estos tres puntos se consideran zonas clave para continuar rastreando el hundimiento de la ciudad.

Como parte de las acciones dedicadas a mitigar los daños, al Ángel de la Independencia, por ejemplo, que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, se le han añadido 14 escalones a lo largo de los años, debido al hundimiento gradual del terreno circundante.

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El AICM, el Ángel de la Independencia y el Lago de Chalco fueron los tres puntos de referencia más destacados de la NASA. Foto: NASA

David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR comentó que “Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR...Vamos a ver una afluencia de nuevos descubrimientos de todo el mundo, dadas las capacidades de detección únicas de NISAR y su cobertura global constante”.

¿Por qué la CDMX se está hundiendo?

De acuerdo con la NASA, la principal causa del hundimiento en la Ciudad de México es el bombeo de agua subterránea y el acelerado crecimiento urbano.

Esta combinación ha provocado la compactación del suelo (el antiguo lecho seco del Lago de Texcoco) sobre el que se construyó la ciudad. La situación ha progresado en la capital por más de un siglo, con los primeros registros formales realizados en 1925.

El impacto de este hundimiento se ve reflejado en fracturas y daños a la infraestructura de edificios, calles y avenidas de toda la ciudad; así como en la red de agua potable y en la operación del Metro, que es uno de los sistemas de transporte más grandes de América.

Foto: Cuartoscuro (Línea B del Metro CDMX)

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