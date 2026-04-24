NASA lanza página para deletrear tu nombre en la Tierra; así puedes unirte a la tendencia

Con motivo del Día de la Tierra el pasado miércoles 22 de abril, la agencia espacial estadounidense NASA habilitó una página donde los usuarios pueden deletrear su nombre con imágenes de ríos, montañas, costas y desiertos, capturadas por satélite.

La dinámica "Tu nombre en Landsat" es una herramienta interactiva que permite a las personas escribir su nombre a través de imágenes satelitales reales de paisajes terrestres, los cuales ilustran cada una de las 27 letras del alfabeto.

Las fotografías disponibles en la plataforma forman parte del extenso archivo del programa Landsat, que abarca más de 50 años y monitorea la superficie terrestre global para estudiar el cambio climático, recursos naturales y desastres naturales.

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La agencia espacial estadounidense lanzó una plataforma interactiva para deletrear tu nombre con imágenes satelitales. Foto: NASA

La plataforma fue desarrollada por Ross Walter, Allison Nussbaum y Ginger Butcher, del equipo de apoyo científico del proyecto Landsat. Las fotografías provienen del Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS Earth Explorer y ESA Sentinel Hub.

¿Cómo deletrear tu nombre en la Tierra?

Para crear la postal con tu nombre solo tienes que acceder a la página habilitada go.nasa.gov/4ak4Cdu, luego captura tu nombre en el buscador y da clic en "Ingresar". Espera unos segundos a que se genere la composición visual y descargarla en tu dispositivo móvil o PC.

Cada imagen incluye detalles de la posición geográfica del paisaje, como lo son coordenadas en el mapa, el relieve que se observa (ríos, mesetas, montañas, cráteres, lagos, parques nacionales o islas), además del país de origen. La postal está disponible para descargar en PNG o compartir con código QR.

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Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la Tierra ocultándose tras el horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra", tal como se observa desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. Foto: AFP

Desde 1972 el programa Landsat, de la mano del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), ofrece imágenes terrestres, con el objetivo de que la comunidad científica comprenda y gestione los cambios en la superficie, mediante datos recabados sobre medio ambiente y recursos naturales.

Día de la Tierra: fondos virtuales y pósteres

Asimismo, la NASA compartió algunos fondos de pantalla gratuitos para computadora y celulares, así como un póster de la Tierra, capturado durante la misión espacial de Artemis II. Los fondos incluyen fotos tomadas en las misiones de Apolo 8, Apolo 17 y Artemis II.

Las imágenes cuentan con distintos tamaños, en formato JPEG y con una resolución HD o 4K, ideal para adornar tu pantalla. Finalmente, este 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, una fecha enfocada en la acción urgente contra la crisis climática bajo el lema "Nuestro Poder, Nuestro Planeta".

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