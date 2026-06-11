Metrópoli | 11-06-26 | 16:16 | Actualizada | 11-06-26 | 16:16 |

Durante la en el Estadio Ciudad de México, una marcha encabezada por colectivos antimundialistas y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó en un , dejando varias personas lesionadas y al menos tres detenidos.

La movilización partió desde, donde los manifestantes se concentraron en la glorieta de los bigotes y avanzaron sobre avenida del Imán con dirección al, previo al evento mundialista.

Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. | Foto: Juan Carlos Williams.
Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. | Foto: Juan Carlos Williams.

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Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. Durante la confrontación se registró el lanzamiento de petardos y piedras, así como la quema de vehículos.

Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. | Foto: Fernanda Rojas.
Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. | Foto: Fernanda Rojas.

El choque se prolongó aproximadamente durante una hora, generando tensión en la zona y dejando a varios participantes y elementos de seguridad lesionados. Autoridades realizaron la detención de al menos tres personas tras los hechos.

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