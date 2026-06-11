[Publicidad]
Durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, una marcha encabezada por colectivos antimundialistas y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dejando varias personas lesionadas y al menos tres detenidos.
La movilización partió desde Ciudad Universitaria, donde los manifestantes se concentraron en la glorieta de los bigotes y avanzaron sobre avenida del Imán con dirección al Estadio Ciudad de México, previo al evento mundialista.
Lee también "Estamos muy contentos de estar apoyando a nuestra selección"; aficionados abarrotan el Parque de la Bombilla para ver el partido México vs Sudáfrica
Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. Durante la confrontación se registró el lanzamiento de petardos y piedras, así como la quema de vehículos.
El choque se prolongó aproximadamente durante una hora, generando tensión en la zona y dejando a varios participantes y elementos de seguridad lesionados. Autoridades realizaron la detención de al menos tres personas tras los hechos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
JACL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Mundial 2026: Aficionado sufre infarto afuera del Estadio Ciudad de México; fue atendido en la Rampa 2, informa Secretaría de Salud
Metrópoli
Matan a agente de investigación del Edomex; estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios
Universal Deportes
Así vivió la afición mexicana el primer triunfo del Tricolor en el Mundial de 2026
Espectáculos
“Sentía el latido de los corazones”, Lila Downs sobre su experiencia en la inauguración del Mundial 2026
Sección
Fallece la chef Sandra Díaz de Venga La Alegría el día de su cumpleaños, su esposo exige investigar
Sección
¿Nuevo romance? Desatan rumores de un posible amorio entre Kenia OS y Alejandro Speitzer
Sección
México rompe la maldición: vence 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026
Sección
De presentarse con el Papa a ir a la cárcel, así la situación del cantante español Beret