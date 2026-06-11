"Somos madres buscadoras que paliamos, que lloramos, que nos duele la desaparición; era lo único que les queríamos decir. En México ninguna persona está a salvo", dijo Yoltzi Martínez, madre buscadora, al momento en que los colectivos de buscadoras llegaron al Estadio Ciudad de México, la mañana de este jueves, durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

Diversos colectivos de madres y personas buscadoras avanzaron sobre la Calzada de Tlalpan, algunas partes en sentido contrario a los autos, hasta llegar al perímetro del estadio.

Los manifestantes se detuvieron metros antes del cerco de policías y allí hicieron un pronunciamiento público encabezado por Martínez.

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"Estamos enojados, claro, es nuestra digna rabia, es nuestro digno enojo, porque las familias que estamos aquí traemos la verdad a cuestas, porque ninguna familia puede seguir pasando lo que mis compañeras, lo que yo, y muchas familias seguimos pasando".

Minutos después, un grupo de policías con escudos llegó a la zona y cercó a las buscadoras; posteriormente, avanzó por un costado hasta llegar al estadio.

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