Llegó el esperado día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y la Ciudad de México la recibe con obras pendientes o inconclusas.

Ayer, la rehabilitación de la Línea 2 del Metro continuaba a marchas forzadas, en especial en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo, siendo esta última la más afectada debido a que el cielo raso (techo previo a entrar al andén) se encuentra deformado por las lluvias.

En un recorrido EL UNIVERSAL constató que en los andenes, los trabajos continúan e incluso en la dirección Cuatro Caminos se colocaron tubos de PVC para que el cielo raso no colapsara, pues resultó afectado por las lluvias.

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En el transbordo entre las líneas 2 y 3 también seguía la colocación de muros, pisos y pintura. Ahí, elementos de apoyo invitaban a la ciudadanía a ir a la estación Hidalgo vestidos de la época del siglo XVI este 11 de junio a las 18:00 horas.

Entre ruido y polvo, los usuarios realizan sus traslados, pues en las estaciones Bellas Artes, Chabacano y Portales continúan los trabajos.

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En Tasqueña, un acceso permanecía cerrado; en Ermita, Nativitas y San Antonio Abad ya concluyeron las obras.

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De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcava, hoy funcionará todo el servicio de la Línea 2.

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A los trabajos pendientes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se suma el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, que aunque el 7 de junio fue inaugurado oficialmente, todavía falta el tramo hacia la estación del Metro Chabacano.

En el Parque Elevado aún falta por concluir el tramo hacia el Metro Chabacano. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Además, en los primeros días de su apertura ya se han registrado encharcamientos por las lluvias de esta temporada, así como filtraciones de agua en la estación San Antonio Abad, por la falta de una charola que todavía este martes estaba por colocarse, informó el Metro.

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Los pasos a desnivel ubicados en la Calzada de Tlalpan también están pendientes, pues hasta este 11 de junio ninguno ha sido inaugurado. Este miércoles, siete de ellos todavía estaban cerrados debido a los trabajos de remodelación.

La semana pasada, el Gobierno de la Ciudad de México entregó el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, uno de los dos, junto con el de Nativitas, que se renovarían.

El segundo todavía no ha sido concluido por la administración capitalina.

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El 19 de abril se entregó la ciclovía La Gran Tenochtitlán en Tlalpan. El lunes 8 de junio, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, confirmó que se concluyeron los 2 kilómetros de ciclovía que estaban pendientes a lo largo de la estación Chabacano hasta avenida 20 de Noviembre.

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