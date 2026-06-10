Tras la renovación que arrancó en febrero con una inversión de mil 500 millones de pesos, la Línea 2 del Metro dará servicio en su totalidad el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, aun cuando se pospuso su entrega y los trabajos todavía continúan.

“Las estaciones van a estar en funcionamiento; sin embargo, hay algunos pequeños trabajos de limpieza que se requieren, la instalación, por ejemplo, de algunos murales, estamos esperando la terminación de un mural que está impresionante, que es muy bonito, que va a estar en Auditorio y que, sin duda, el artista va a seguir trabajando. Esto no quiere decir que la estación no va a ser funcional”, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

En entrevista tras el banderazo de salida a las unidades de la Ruta 14 del Trolebús, Rubalcava Suárez garantizó que el día del partido de futbol, las estaciones se abrirán, aunque las inauguraciones se irán haciendo “conforme concluyan todos los trabajos”.

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Las obras en la Línea 2 del Metro estaban comprometidas para antes de que concluyera mayo y previo a la justa deportiva, pero eso se ha ido postergando, incluso este martes se tenía previsto que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregara tanto las estaciones Universidad de la Línea 3 como la estación Tasqueña de la Línea 2, pero el evento se postergó de último momento por las manifestaciones de la CNTE.

Adrián Rubalcava explicó que este mismo martes estaban por concluir “los trabajos profundos” del mantenimiento de vías, del sistema eléctrico y de las estaciones. “El Metro está listo para recibir a los visitantes del Mundial”, aseveró.

Respecto a las filtraciones y goteras que se han registrado en la estación San Antonio Abad, precisó que se debe a la falta de una charola en una de las techumbres que comparte con el Jardín Elevado en Tlalpan, la cual ya está en colocación.

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Ayer, en un recorrido, EL UNIVERSAL constató que en las estaciones Ermita, Portales y Nativitas se realizaban trabajos de pintura y colocación de materiales.

En Chabacano se vio a trabajadores colocando muros, luminarias y afinando detalles en el andén. En Bellas Artes las obras han generado un caos en la movilidad de los usuarios, quienes deben caminar entre polvo y ruido por las obras de instalación de muros, luminarias y escaleras eléctricas.

En la estación Hidalgo los trabajos se concentran en los transbordos de las líneas 2 y 3: aquí obreros siguen trabajando en acabados e instalación de muros; incluso la zona del fondo (que conecta con la salida a Reforma y Bucareli) se encuentra cerrada sin acceso al público.