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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se tienen previstas dos movilizaciones para este miércoles 10 de junio, por lo que recomendó prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales.
Por medio de su cuenta de X, detalló que a partir de las 10:00 horas, maestros se concentrarán en la Torre del Caballito para dirigirse a la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que esto generará afectaciones en avenida Paseo de la Reforma.
Por lo que la dependencia ofrece como alternativas viales el Circuito Interior, los Ejes 1 y 2 Norte.
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Por otro lado, a las 16:00 horas se espera una concentración por parte del Comité 68 Prolibertadores en las inmediaciones del metro Normal en calzada México-Tacuba, lo que provocará que se vean afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez, y el Eje Central.
Se recomienda a los automovilistas usar como alternativas el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, los ejes 1, 2 y 3 Norte y la avenida Chapultepec.
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Finalmente, la SSC señaló que se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones para informar sobre posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas para automovilistas.
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mahc/LL
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