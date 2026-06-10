La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se tienen previstas dos movilizaciones para este miércoles 10 de junio, por lo que recomendó prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales.

Por medio de su cuenta de X, detalló que a partir de las 10:00 horas, maestros se concentrarán en la Torre del Caballito para dirigirse a la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que esto generará afectaciones en avenida Paseo de la Reforma.

Por lo que la dependencia ofrece como alternativas viales el Circuito Interior, los Ejes 1 y 2 Norte.

Lee también Operativo de Última Milla inicia este miércoles

Por otro lado, a las 16:00 horas se espera una concentración por parte del Comité 68 Prolibertadores en las inmediaciones del metro Normal en calzada México-Tacuba, lo que provocará que se vean afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez, y el Eje Central.

Se recomienda a los automovilistas usar como alternativas el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, los ejes 1, 2 y 3 Norte y la avenida Chapultepec.

Lee también Mundial 2026 CDMX Cerco en Centro Histórico afecta movilidad de turistas nacionales y extranjeros

Finalmente, la SSC señaló que se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones para informar sobre posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas para automovilistas.

mahc/LL