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Una mujer que presuntamente intentó matar a sus hijas y a su hijo envenenándolos con raticida fue detenida por elementos de la Fiscalía de Jalisco para investigar el caso.
El pasado 19 de julio la policía de Tlajomulco recibió un reporte sobre tres menores de 9, 7 y 3 años que se intoxicaron en la comunidad de San Sebastián El Grande al tomar un licuado de chocolate que contenía raticida.
Los paramédicos que llegaron al lugar trasladaron de emergencia a las dos niñas y al niño a una clínica del IMSS, donde recibieron atención médica y tras reportar el hecho a la Fiscalía del estado las autoridades ministeriales comenzaron las indagatorias.
Los primeros análisis de la información llevaron a los investigadores a suponer que la madre, identificada como Fabiola “N”, agregó el veneno a la bebida que le dio a las niñas y al niño.
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Al lograr recabar suficientes indicios para sostener esa hipótesis, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia solicitó una orden de aprehensión en contra de Fabiola “N”.
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Personal de la Fiscalía ejecutó la orden de captura para investigar a la mujer por el delito de tentativa de parricidio.
Las autoridades reportaron que la salud de las tres víctimas es estable y quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.
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