Ciudad Victoria.- La defensa de Danna Yanina “N”, quien es la única detenida en el caso de Dafne Zapata Quintos, cuestionó algunas irregularidades en la actuación inicial de las autoridades, al no detener a ninguna persona en el momento que tuvieron conocimiento de los hechos.

En una entrevista que ofreció este sábado en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, Omar Pérez Hernández, quien encabeza a la defensa, afirmó que la propia ciudadanía sabe que de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, cuando una autoridad tiene conocimiento de un hecho, puede detener a las personas.

“Y de acuerdo a este hecho que se suscitó, desde el momento en que la mamá de la víctima (Alejandra Quintos) acudió al lugar había un señalamiento directo para que se pudieran detener a varias personas en el lugar y no lo hicieron”, expresó.

El señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna Yanina, insistió en la inocencia de su hija. Foto: Especial

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La abogada Dunia Magaly Ramírez Méndez añadió que, según los testimonios, el director Ponce entraba y salía de las instalaciones, “y en ningún momento a él se le giró una orden de aprehensión, cuando ahí si existen los suficientes datos de prueba, porque es el director y él cobraba colegiaturas, tiene responsabilidad legal”.

Aseguraron que el lugar debió estar resguardado por elementos de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General de Justicia y no dejar que el lugar se contaminara, porque no se sabe qué sacaron del lugar.

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La mañana del sábado, ellos se presentaron a la reanudación de la Audiencia Inicial de Yanina, en la cual la jueza decidió aplazarla para el próximo lunes, a las 8:00 horas, debido a que de 30 testigos citados a comparecer solamente acudieron 9, lo que impidió el desahogo de las declaraciones. El término constitucional se amplió a 144 horas.

Magaly Méndez explicó que pidieron a la jueza que todos los testimonios sean recibidos en una sola jornada para evitar la comunicación entre quienes no han declarado, “se decidió solicitar a su señoría que los testimonios se desahogaran en un solo día para que no se contaminaran los testigos. No podían declarar unos hoy y otros el lunes”, mencionó la litigante.

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Defensa de Yanina cuestiona irregularidades en el caso Dafne; jueza aplaza audiencia. Foto: Especial

Mamá de Dafne pide declaración de los testigos que faltan

Madre de Dafne Zapata pide que declaren los testigos que faltan . Foto: Especial.

Quien también acudió fue Alejandra Quintos, pero fue retirada de la sala y al salir estaba visiblemente afectada emocionalmente, “soy la madre de una niña asesinada, torturada. Tengo el valor de estar aquí porque es injusto que esto pase en México y en el mundo”, expresó.

Antes de que se aplazara la audiencia, dijo que iba a permanecer en espera, “me voy a esperar aquí a que me hablen como testigo, no he vivido mi duelo; he estado dando entrevistas, dando testimonio y contestando mensajes de aliento”, añadió. E hizo el siguiente llamado: “Que vengan a declarar los que faltan, no tengan miedo, que los asesinos caigan. Ustedes son víctimas o son testigos, son parte clave para que -la muerte de Dafne no se quede impune”.

El señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna Yanina, insistió en la inocencia de su hija y pidió el apoyo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, haciendo incapié en las irregularidades del proceso judicial, “que nos de una oportunidad de explicarle el contexto legal que estamos teniendo; en realidad existen muchos factores. Están juzgando a una persona inocente, a una persona que sufrió, que sigue sufriendo actualmente y nosotros vamos a hacer todo lo posible por demostrar su inocencia”.

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Afirmó que familiares y amigos de Nuevo León, y de poblaciones del estado de Veracruz, los están apoyando y se están organizando para hacer manifestaciones por la inocencia de Yanina, “gracias a todos los que nos están apoyando por redes, por mensajes, gracias infinitas”.

También agradeció a la señora Alejandra y al señor Zapata por haber aceptado un acercamiento, “las dos familias fuimos víctimas, engaños como padres. Les compartí mi pesar”, dijo.

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La abuelita de Yanina, bañada en llanto, exigió que Estrellita y Ponce den la cara, porque considera que ellos son los únicos responsables, “trajeron a mi nieta a declarar y la detuvieron injustamente, porque ella es víctima también; yo le pido a las autoridades que vean bien la carpeta, nosotros estamos destrozados ante esta situación”.

vr