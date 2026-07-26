Toluca vs Cruz Azul: EN VIVO – Campeón de Campeones – Liga MX

[Publicidad]
El Toluca y el Cruz Azul miden fuerzas esta noche sobre la cancha del Dignity Health Sports Park de California.
Los Diablos Rojos y La Máquina disputan el Campeón de Campeones de la Liga MX para determinar al mejor equipo mexicano de la Temporada 2025-26.
El equipo escarlata se ganó su lugar en esta final, gracias a que se consagró campeón del Clausura 2026 al derrotar a los Tigres en una final cardíaca.
Por su parte, el celeste accedió a esta disputa por el título, luego de que derrotara a los Pumas en la final del Apertura 2026, hace apenas un par de meses.
Ahora, la escuadra de Antonio Mohamed y la de Joel Huiqui lucharán por conquistar su primer trofeo de esta nueva temporada.
Lee También Joel Huiqui sueña en grande con Cruz Azul: “El objetivo es crear un equipo de época”
[Publicidad]
Cabe resaltar que esta será la cuarta edición consecutiva del Campeón de Campeones que se juegue en la casa de Los Angeles Galaxy.
Incluso, tanto el Toluca como el Cruz Azul ya saben lo que es coronarse en este inmueble.
Los choriceros apenas lo hicieron hace un año, cuando vencieron (3-1) al América y alzaron la copa.
[Publicidad]
Por su parte, los de La Noria lo hicieron en el Campeón de Campeones 2020-21, cuando derrotaron (2-1) al León.
Los Diablos Rojos quieren ganar su sexto campeonato en este torneo para ponerse a uno de los máximos ganadores: América y Chivas.
Mientras que La Máquina busca su cuarto trofeo para igualar a los Tigres y convertirse en el tercer club más ganador.
[Publicidad]
Cabe resaltar que el vencedor obtendrá su boleto para el Campeones Cup 2026, que se jugará en el Nu Stadium de Miami.
Esta edición del torneo que enfrenta a la Liga MX y a la Major League Soccer (MLS) ya conoce al primer invitado: el Inter Miami de Lionel Messi.
Tanto el Toluca como el Cruz Azul buscarán su segunda participación en este certamen.
[Publicidad]
La última ocasión que estos dos clube se enfrentaron fue en la Jornada 5 del Clausura 2026, donde empataron (1-1) sobre la cancha del estadio Nemesio Diez.
Lee También El novato desafía al maestro; Huiqui y Mohamed se juegan el Campeón de Campeones
¿Dónde será transmitido el Campeón de Campeones?
El Campeón de Campeones será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.
[Publicidad]
¿Cuál es el XI titular de Toluca?
¿Cuál es el XI titular de Cruz Azul?
Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs Cruz Azul
Universal Deportes 08:39 PM
José Paradela consigue doblete ante Toluca
El argentino anota el tercer gol de La Máquina en el Campeón de Campeones
Universal Deportes 08:31 PM
Carlos Rodríguez amplía la ventaja para el Cruz Azul
El volante mexicano aparece solo en el área y define con mucha tranquilidad para vencer a Luis García
Universal Deportes 08:25 PM
Inicia el segundo tiempo del Campeón de Campeones
Toluca y Cruz Azul ya disputan la segunda parte de la final
Universal Deportes 08:04 PM
Termina el primer tiempo en el Dignity Health Sports Park
Toluca y Cruz Azul se van al descanso con el marcador empatado (1-1)
Universal Deportes 08:02 PM
Alexis Vega iguala el marcador con un golazo
El extremo mexicano anota un estupendo gol en un jugada prefabricada y empata el Campeón de Campeones
Universal Deportes 07:59 PM
Luis García evita la segunda anotación del Cruz Azul
El portero mexicano detiene un disparo de Gabriel Fernández y salva al Toluca
Universal Deportes 07:54 PM
Kevin Mier vuelve a evitar que Alexis Vega anote
El portero colombiano realiza espectacular atajada y mantiene la ventaja para el Cruz Azul
Universal Deportes 07:44 PM
José Paradela rompe el cero en el Campeón de Campeones
Con un zurdazo colocado, el jugador argentino vence a Luis García y adelanta al Cruz Azul en el marcador
Universal Deportes 07:39 PM
Kevin Mier evita que Alexis Vega abra el marcador en California
El portero del Cruz Azul detiene un disparo del extremo del Toluca y mantiene el 0-0 en California
Universal Deportes 07:33 PM
Jorge Díaz Price se queda cerca de abrir el marcador
El futbolista mexicano desperdició una oportunidad clara de gol para el Toluca
Universal Deportes 07:20 PM
Comienza el partido entre Toluca y Cruz Azul
Rueda el balón en el Dignity Health Sports Park y ya se disputa el Campeón de Campeones de la Liga MX
Universal Deportes 07:09 PM
Se entona el Himno Nacional Mexicano
Todo listo en el Dignity Health Sports Park de California para que Toluca y Cruz Azul disputen el Campeón de Campeones
Universal Deportes 06:26 PM
Toluca vs Cruz Azul: EN VIVO – Campeón de Campeones – Liga MX
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Ryan Gosling dará vida a Ghost Rider en el Universo Cinematográfico de Marvel
Universal Deportes
Cruz Azul conquista el Campeón de Campeones al derrotar a Toluca y se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi
Tendencias
Anuncios de Marvel en la Comic-Con de San Diego desatan euforia en los fans; conoce las nuevas producciones del MCU
Mundo
Periodistas defienden en el Festival Gabo la esencia de su oficio; alertan por el avance de la IA