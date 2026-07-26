Toluca vs Cruz Azul: EN VIVO – Campeón de Campeones – Liga MX

El Toluca y el Cruz Azul miden fuerzas esta noche sobre la cancha del Dignity Health Sports Park de California.

Los Diablos Rojos y La Máquina disputan el Campeón de Campeones de la Liga MX para determinar al mejor equipo mexicano de la Temporada 2025-26.

El equipo escarlata se ganó su lugar en esta final, gracias a que se consagró campeón del Clausura 2026 al derrotar a los Tigres en una final cardíaca.

Por su parte, el celeste accedió a esta disputa por el título, luego de que derrotara a los Pumas en la final del Apertura 2026, hace apenas un par de meses.

Ahora, la escuadra de Antonio Mohamed y la de Joel Huiqui lucharán por conquistar su primer trofeo de esta nueva temporada.

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Cabe resaltar que esta será la cuarta edición consecutiva del Campeón de Campeones que se juegue en la casa de Los Angeles Galaxy.

Incluso, tanto el Toluca como el Cruz Azul ya saben lo que es coronarse en este inmueble.

Los choriceros apenas lo hicieron hace un año, cuando vencieron (3-1) al América y alzaron la copa.

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Por su parte, los de La Noria lo hicieron en el Campeón de Campeones 2020-21, cuando derrotaron (2-1) al León.

Los Diablos Rojos quieren ganar su sexto campeonato en este torneo para ponerse a uno de los máximos ganadores: América y Chivas.

Mientras que La Máquina busca su cuarto trofeo para igualar a los Tigres y convertirse en el tercer club más ganador.

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Cabe resaltar que el vencedor obtendrá su boleto para el Campeones Cup 2026, que se jugará en el Nu Stadium de Miami.

Esta edición del torneo que enfrenta a la Liga MX y a la Major League Soccer (MLS) ya conoce al primer invitado: el Inter Miami de Lionel Messi.

Tanto el Toluca como el Cruz Azul buscarán su segunda participación en este certamen.

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La última ocasión que estos dos clube se enfrentaron fue en la Jornada 5 del Clausura 2026, donde empataron (1-1) sobre la cancha del estadio Nemesio Diez.

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¿Dónde será transmitido el Campeón de Campeones?

El Campeón de Campeones será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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¿Cuál es el XI titular de Toluca?

Los XI de nuestro ‘Turco’ 🫡



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¿Cuál es el XI titular de Cruz Azul?

Así sale La Máquina en Los Ángeles para el Campeón de Campeones. 💙 pic.twitter.com/9E4xlbYNYP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 26, 2026

Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs Cruz Azul









79' Segunda modificación del profesor Huiqui. pic.twitter.com/moCxZeae2W — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 26, 2026





74' Primer cambio de La Máquina. pic.twitter.com/bkJdYOL6G2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 26, 2026

Universal Deportes 08:39 PM José Paradela consigue doblete ante Toluca El argentino anota el tercer gol de La Máquina en el Campeón de Campeones

Universal Deportes 08:31 PM Carlos Rodríguez amplía la ventaja para el Cruz Azul El volante mexicano aparece solo en el área y define con mucha tranquilidad para vencer a Luis García

Universal Deportes 08:25 PM Inicia el segundo tiempo del Campeón de Campeones Toluca y Cruz Azul ya disputan la segunda parte de la final

Universal Deportes 08:04 PM Termina el primer tiempo en el Dignity Health Sports Park Toluca y Cruz Azul se van al descanso con el marcador empatado (1-1)

GOOOOOOL de nuestro Capitán ALEEEEEXIIIIIS VEEEEGA ⚽️ Jugada preparada que termina en el gol del empate.



🕖45'+3' |👹 1-1 CAZ@corona_mx pic.twitter.com/Z1kDtpS67U — Toluca FC (@TolucaFC) July 26, 2026

Universal Deportes 08:02 PM Alexis Vega iguala el marcador con un golazo El extremo mexicano anota un estupendo gol en un jugada prefabricada y empata el Campeón de Campeones

Universal Deportes 07:59 PM Luis García evita la segunda anotación del Cruz Azul El portero mexicano detiene un disparo de Gabriel Fernández y salva al Toluca

Universal Deportes 07:54 PM Kevin Mier vuelve a evitar que Alexis Vega anote El portero colombiano realiza espectacular atajada y mantiene la ventaja para el Cruz Azul

Universal Deportes 07:44 PM José Paradela rompe el cero en el Campeón de Campeones Con un zurdazo colocado, el jugador argentino vence a Luis García y adelanta al Cruz Azul en el marcador

Universal Deportes 07:39 PM Kevin Mier evita que Alexis Vega abra el marcador en California El portero del Cruz Azul detiene un disparo del extremo del Toluca y mantiene el 0-0 en California

Universal Deportes 07:33 PM Jorge Díaz Price se queda cerca de abrir el marcador El futbolista mexicano desperdició una oportunidad clara de gol para el Toluca

Universal Deportes 07:20 PM Comienza el partido entre Toluca y Cruz Azul Rueda el balón en el Dignity Health Sports Park y ya se disputa el Campeón de Campeones de la Liga MX

Universal Deportes 07:09 PM Se entona el Himno Nacional Mexicano Todo listo en el Dignity Health Sports Park de California para que Toluca y Cruz Azul disputen el Campeón de Campeones

