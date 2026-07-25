Entre los casos de despojo que han sido denunciados por vecinos de la alcaldía Benito Juárez se encuentra el del inmueble ubicado en Martín Mendalde número 928, en la colonia Del Valle, denunció Adriana González Camarena, nieta del muralista mexicano, José González Camarena.

“Es la casa de mi abuelo, la casa de la familia por más de 100 años. Ahí vivía mi tía, hija del muralista. Yo vivo a dos o tres cuadras de aquí y hace unas semanas, un domingo, iba caminando con mi perro cuando me encontré con personas dentro del inmueble. Me quedé observando, los grabé y esperé a que salieran. Cuando regresaron me di cuenta de que ya traían llaves de la casa”, narró.

En entrevista comentó que al día siguiente recibió una advertencia que la hizo comprender la dimensión del problema. “El portero me dijo: ‘Adrianita, cuídate, ya te tienen ubicada, vieron que los grabaste’. Ahí entendí que esto no era un asunto cualquiera. Estamos hablando de una mafia muy peligrosa”, aseguró.

Adriana sostiene que la rapidez con la que fue transformado el inmueble demuestra que detrás existe una organización con recursos económicos.

“Hay algo que no se puede ocultar y es el poder y el dinero. En un lapso de tres semanas, ya había un medidor de luz nuevo, ventanas nuevas, portones, lámparas, cortinas y gente viviendo ahí. Llegaron camionetas con material de construcción, tablaroca y pintura. La casa de mi abuelo ya es otra”, dijo.

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Entre los casos de despojo que han sido denunciados por vecinos de la alcaldía Benito Juárez se encuentra el de Adriana González Camarena, nieta del muralista mexicano, José González Camarena. | Foto: Luis Camacho.

“La casa nunca estuvo en venta ni en renta. Es patrimonio de nuestra familia. Mi tía era quien tenía la posesión del inmueble y jamás se pensó en venderlo. Lo que hicieron fue tomar la propiedad de manera ilegal”, señaló.

Adriana explicó que el 20 de junio tenía previsto acudir a la Fiscalía General de Justicia para presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, ese mismo día falleció su padre.

“Ese día íbamos camino a la Fiscalía cuando murió mi papá. Estoy viviendo un duelo muy duro. A eso se suma que mi tía cayó gravemente enferma. Ha sido hospitalizada varias veces por problemas cardíacos. Hoy prácticamente estoy sola enfrentando todo esto”, relató.

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La nieta del muralista aseguró que jamás imaginaron enfrentar una situación como esta. “Tengo miedo. Me dijeron que ya me tienen ubicada, que soy la del perro blanco y que ya no salga con él. Después de perder a mi papá, claro que tengo miedo”.

Adriana asegura que ese lugar representa la historia de varias generaciones de su familia.

“Mi abuelo compró esa casa con mucho esfuerzo, con su trabajo y sus pinceladas. Ahí formó a su familia. Ahí nació mi padre. Ahí viví mis primeros años de vida. Mi abuelo me cargaba en sus hombros, me llevaba al camellón de enfrente y me pelaba una manzana. Son los recuerdos más importantes que tengo de él”.

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Adriana sostiene que la rapidez con la que fue transformado el inmueble demuestra que detrás existe una organización con recursos económicos. | Foto: Luis Camacho.

La vivienda, dijo, no sólo representa un patrimonio familiar, sino también un espacio ligado a uno de los artistas más importantes del muralismo mexicano. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para intervenir de manera inmediata y llamó a que el Gobierno de la Ciudad de México actúe para recuperar la propiedad de su abuelo.

“Mi abuelo le dejó un legado muy importante a México. Sus obras están en edificios públicos, en museos y en espacios históricos. Creo que el Gobierno tiene una deuda con él. La casa de José González Camarena debe ser rescatada. No sólo por nuestra familia, sino porque forma parte de la historia cultural del país”, concluyó.

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Vecinos de la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron una serie de presuntos despojos de viviendas y aseguraron vivir con temor ante la operación de un grupo que, según sus testimonios, identifica inmuebles con problemas sucesorios o en proceso de regularización para intentar apropiarse de ellos.

El caso que detonó un plantón de cuatro días en el cruce de Matías Romero y avenida Coyoacán ocurrió en la Privada Matías Romero número 18, donde los propietarios acusan que una mujer, identificada por vecinos como Virginia “N”, ingresó al inmueble junto con otro hombre tras forzar las cerraduras, pese a que la propiedad cuenta con dueños plenamente identificados.

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