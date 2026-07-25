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Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N” e Iván “N”, presuntos integrantes de una célula del cártel de Tláhuac; están acusados de los delitos de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De igual forma, se determinó que ambos permanecerán en prisión preventiva y se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), los dos sujetos ofrecieron un auto y 40 mil pesos para no ser detenidos.
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La detención ocurrió en la colonia Agrícola Metropolitana, de la alcaldía Tláhuac, donde policías de investigación observaron a los dos hombres recibir de un motociclista varias bolsas con cápsulas a cambio de dinero.
Los policías se acercaron, pero Eduardo e Iván subieron a un auto y huyeron; sin embargo, fueron interceptados.
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Mediante una revisión, les hallaron drogas, 12 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tres celulares.
Al ser detenidos, ofrecieron el auto en que viajaban y el dinero para ser liberados.
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La FGJ informó que, mediante sus indagatorias, los dos detenidos estarían relacionados con una célula delictiva bajo el mando de Miguel “N”, alias “MK”, actualmente preso, y uno de los hijos de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", quien fue el líder del Cártel de Tláhuac.
Eduardo sería uno de los principales colaboradores de "MK" y el encargado de la administración económica de la organización; mientras que Iván estaría encargado de las labores de distribución, entregas y cobros.
Durante la audiencia, realizada el pasado 24 de julio, fueron vinculados a proceso por los tres delitos.
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JACL/cr
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