Culiacán, Sin. - El fenómeno de mar de fondo que provoca olas por encima de los dos metros a lo largo de las costas de Mazatlán ha obligado a los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático a intervenir en el rescate de diez turistas locales y nacionales que han sido arrastrados mar adentro en diversas playas.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante de dicha agrupación, externó que la mayor parte de los incidentes se han presentado en las playas Uno y Dos, donde con auxilio de jet ski y lanchas se ha logrado sacar a bañistas que no han podido regresar a tierra firme, pese a sus esfuerzos por las corrientes de retorno.

En todos los rescates que se han logrado, no ha sido necesario que los vacacionistas sean llevados a hospitales para su valoración, ya que solo han presentado agotamiento y, en algunos casos, problemas de crisis por los riesgos en que se vieron al ser alejados de las orillas por el fuerte oleaje.

Se han colocado en varias playas banderines de alerta sobre el riesgo que implica meterse al mar. | Foto: Archivo. Especial.

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Señaló que se han colocado en varias playas banderines de alerta sobre el riesgo que implica meterse al mar, ya que se tienen pronósticos de mayores oleajes derivados del fenómeno de mar de fondo que se presenta en esta zona del Pacífico.

Al inicio del periodo vacacional de verano, las autoridades municipales de Mazatlán alertaron a los turistas respetar el horario de ingreso al mar, que es máximo a las siete de la tarde, y acatar los banderines, donde se advierte de fuertes oleajes que representan un riesgo para los bañistas de todas las edades.

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Se recomendó a los visitantes que deben utilizar ropa adecuada para ingresar al mar en un horario que es de las siete de la mañana a las siete de la tarde, a fin de evitar accidentes por las condiciones que presenta el mar.

Dio a conocer que el mayor oleaje que se tiene y que representa un alto riesgo es en el tramo del monumento a los Lobos Marinos al monumento a la Familia, en la zona de Cerritos, la Escollera, las áreas de los hoteles Pueblo Bonito y del hotel Las Flores.

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JACL