[Publicidad]
Valladolid, Yuc. - Un operativo de seguridad realizado en este municipio del oriente culminó con la detención de Héctor Manuel “N”, identificado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una organización criminal, relacionada con el tráfico de drogas y el delito de extorsión en Baja California.
El detenido, quien lleva el alias de “El Kado”, operaba en los municipios de Tijuana, Tecate, la región del Valle de Guadalupe y Ensenada, donde coordinaba actividades delictivas, así como la venta, distribución de drogas y el cobro de extorsiones.
Asimismo, mantenía una disputa constante con grupos del cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como «Los Mayos», por el control de las rutas utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
Lee también Yucatán está trabajando para lograr la autosuficiencia energética en 2028: Joaquín Díaz Mena; apagones continúan afectando al estado
La captura se realizó en Valladolid, mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como resultado del intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.
Hay que indicar que el pasado fin de semana, fuerzas federales detuvieron en la capital yucateca a Justo “N”, identificado como presunto operador financiero de una organización delictiva.
[Publicidad]
Durante cuatro cateos en Mérida y Komchén, las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama, armas, dinero en efectivo y otros bienes con un valor estimado de más de 145 millones de pesos.
Autoridades federales y estatales realizan operativo de búsqueda de un jaguar en la ciudad de Campeche; vecinos reportaron verlo en un árbol
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
México vence a Antigua y Barbuda en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf
Mundo
Sustancia hallada en auto de Lorenzo Salgado era sal, no droga: fiscalía; investigación por su muerte a manos de ICE continúa
Estados
Caso Roxana Guzmán: alcalde de Ixhuatlán del Sureste afirma que se defenderá por solicitud de desafuero; pide respeto a presunción de inocencia
Espectáculos
Avengers, Wolverine y más: los paneles que aún esperan a los fans en la Comic-Con
Al día
Ecatepec sale del top 10 de municipios más inseguros de México
Fútbol
¿Dónde ver Tijuana vs León EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Atlante vs América EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Espectáculos
Reviven video de famosa influencer que asegura que alcanzó la fama gracias a un pacto diabólico