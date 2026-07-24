El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del partido Movimiento Ciudadano, liderados por el presidente del Consejo Consultivo Nacional “Pensando en México”, Salomón Chertorivski, para presentar información técnica y operativa sobre las obras hidráulicas que se realizan en la CDMX.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, durante el encuentro, el titular de la Segiagua detalló los mecanismos de transparencia y seguimiento que respaldan cada proyecto mediante información pública, verificable y disponible para consulta, y detalló las funciones de cada una de las subsecretarías que se crearon en la Secretaría.

Asimismo, se indicó que el secretario compartió información sobre las inversiones y los resultados que presentan diversas obras que se realizaron para la reducción de riesgos por lluvias, el fortalecimiento de la infraestructura de drenaje y las mejoras en la atención a la población.

El @GobCDMX a través de la #SEGIAGUA, encabezada por el ingeniero Mario Esparza, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del partido Movimiento Ciudadano, liderados por el presidente del Consejo Consultivo Nacional “Pensando en México” de ese instituto político, Salomón… pic.twitter.com/OzbxUfJlDj — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 24, 2026

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“Por su parte, Salomón Chertorivski reconoció la apertura al diálogo y sostuvo que responderán en el mismo sentido de colaboración”, se lee en el comunicado que emitió esta tarde la Secretaría.

Esta reunión se da luego de que el pasado lunes Salomón Chertorivski pidió que se aclarara en qué se invirtieron los tres mil 360 millones que anunció la administración capitalina para obras de agua en la CDMX.

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José Mario Esparza, sostuvo una reunión de trabajo con Salomón Chertorivski. Foto: X (@SEGIAGUA)

Luego de los señalamientos, los titulares de Administración y Finanzas y de Segiagua, rechazaron la denuncia y afirmaron que los trabajos de obras hidráulicas se han realizado “de manera transparente”, en estricto apego a la ley y a la normatividad presupuestal.

En un comunicado conjunto, los funcionarios destacaron que los trabajos hechos por la Segiagua se han realizado de manera transparente y que la información de las obras que se hicieron por el Mundial puede consultarse en el portal público que se habilitó hace varias semanas.

vr/cr