La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 41 departamentos en el predio de avenida Aztecas 255, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, para los que la administración capitalina hizo una inversión de 37.5 millones de pesos.

Ante los vecinos beneficiados, la mandataria capitalina dio a conocer que de manera paralela a la entrega de estos departamentos este viernes también se entregaron viviendas en otros puntos de las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

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“Cinco edificios de vivienda nueva en cinco alcaldías; en total estamos entregando 141 viviendas completamente nuevas, con una inversión de 124 millones de pesos. Hablamos de la construcción de más de 10 mil m² de vivienda social”, indicó.

Foto: Especial

Asimismo, Brugada Molina adelantó que en los próximos días entregará otros proyectos de vivienda en las colonias Ampliación Petrolera en Azcapotzalco; en la Moctezuma en la Venustiano Carranza; además de otros conjuntos ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

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En su oportunidad, el Secretario de Vivienda de la CDMX destacó que el predio de avenida Aztecas contaba con una superficie de 472 metros cuadrados en los que se logró la producción de una superficie construida de 2 mil 53 m², con un total de 41 departamentos de 57 m², cada uno.

“Con una inversión total de 893 mil pesos por departamento, 33.3 millones de pesos con inversión del gobierno y, hay que decirlo, gracias al esfuerzo organizado, los que aquí habitan han aportado 4.6 millones de pesos. Al final esta obra ha tenido un costo total de 37.5 millones de pesos”, indicó.

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