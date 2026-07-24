Naucalpan.- En coordinación con la iniciativa privada, el Gobierno del Estado de México puso en marcha 10 Puntos de Retorno para recibir aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, como parte de una estrategia de reciclaje.

La medida forma parte de un convenio entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y la empresa Steren.

Como parte de este acuerdo, los primeros módulos de recepción operan en 10 tiendas de la cadena, con la previsión de ampliar el programa a las 86 sucursales que tiene en el Estado de México.

Los módulos recibirán equipos pequeños y medianos para su envío a procesos de reciclaje.

Los primeros puntos de recepción se ubican en cuatro tiendas de Naucalpan, así como en Toluca, San Mateo Atenco, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.

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El Punto de Retorno instalado en Steren Shop Parque Toreo fue el primero en entrar en operación.

Durante su apertura, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, reconoció la labor de la iniciativa privada en esta materia.

“Las mejores soluciones se construyen cuando Gobierno e iniciativa privada trabajan con un mismo propósito; hoy celebramos esta alianza con Steren, una empresa mexicana líder en tecnología”, refirió Alhely Rubio.

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Por su parte, Israel Nasielskier, director de Retail de Steren, indicó que de esta manera “se fortalece el compromiso ambiental de la empresa al convertir sus establecimientos en espacios para el reciclaje tecnológico”.

Se informó que el programa se ampliará de forma gradual conforme avance su implementación en la entidad.

La iniciativa pretende facilitar a la población alternativas permanentes para su correcta disposición y avanzar en la protección del medio ambiente.

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Los puntos de reciclaje se ubican en:

Naucalpan: Boulevard Manuel Ávila Camacho 5, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390.

Toluca: Avenida Miguel Hidalgo 1301, Reforma y Ferrocarriles, C.P. 50070.

Naucalpan: C. Colina de la Paz 25, Fraccionamiento Residencial Boulevares.

San Mateo Atenco: Carretera México-Toluca KM 52, Barrio La Concepción, C.P. 52100.

Naucalpan: Circuito Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, C.P. 53100.

Naucalpan: Calzada San Esteban 48, Pueblo San Esteban Huitzilacasco, C.P. 53550.

Ecatepec: Avenida Central S/N, Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55070.

Ixtapaluca: Boulevard Cuauhtémoc 1917, Santa Cruz Tlapacoya, C.P. 56560.

Cuautitlán Izcalli: Avenida Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, C.P. 54769.

Nezahualcóyotl: Avenida Carmelo Pérez 558, Benito Juárez, C.P. 57000.

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