Las vacaciones de verano son el momento ideal para descansar, divertirse y pasar tiempo en familia. Por eso, contar con un plan que incluya a los más pequeños del hogar puede cambiar por completo la experiencia durante esta temporada.

Descubre y Compra comparte una selección de eventos para disfrutar en familia sin salir de la Ciudad de México.

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¿Dónde llevar a los niños durante las vacaciones de verano en CDMX?

Salir de viaje suele ser el plan principal durante cualquier periodo de descanso escolar. Sin embargo, quedarse en la ciudad no significa quedarse sin opciones para divertirse.

Desde una salida al parque, visitas a museos, cursos de verano o talleres dentro de la Ciudad de México, existen alternativas para que los más pequeños salgan de la rutina. Y si la idea es pasar una tarde inolvidable, también hay eventos y experiencias creativas diseñadas para toda la familia.

Monopoly Lifesized en CDMX

Una experiencia que promete diversión para chicos y grandes. Monopoly Lifesized en CDMX permitirá a sus visitantes recorrer un tablero gigante y vivir el clásico juego de mesa de forma inmersiva.

Con desafíos estilo escape room, como abrir una caja fuerte en el banco, descifrar códigos en la compañía eléctrica o resolver acertijos para “comprar” propiedades, la experiencia estará disponible de martes a domingo a partir del 14 de agosto en Perisur.

Sugerida para infantes mayores de 9 años, esta actividad tendrá boletos desde $499 pesos. Además, quienes se unan a la lista de espera podrán acceder a la preventa del 27 de julio con 10% de descuento.

La experiencia llega a Méxio durante agosto. Foto: Fever

Minecraft Experience: Villager Rescue CDMX

La experiencia inmersiva inspirada en el mundo de Minecraft continúa en la CDMX. En ella, chicos y grandes pueden disfrutar de proyecciones masivas, explorar biomas, interactuar con recursos y enfrentarse a mobs durante un recorrido de aproximadamente una hora.

Ubicada en Forum Buenavista, la experiencia cuenta con horarios especiales de vacaciones y entrada general desde $549 pesos, aunque los precios pueden variar según el día y horario. También hay paquetes familiares y opciones para grupos.

Una actividad totalmente inmersiva e interactiva. Foto: Dazel Sarabia/ El Universal

Legends: The Ultimate Football Experience

La emoción del Mundial también se puede vivir fuera de la cancha. Para las familias que disfrutan del futbol, Legends: The Ultimate Football Experience ofrece un recorrido por algunos de los hitos más importantes del deporte, con piezas históricas, experiencias inmersivas y tecnología interactiva.

Ubicada en InSpace Polanco, esta experiencia incorpora un área de gaming para poner a prueba tus habilidades con realidad virtual y PlayStation, además de espacios pensados para fans de todas las edades.

Foto: Legends The Ultimate Football Experience

Candlelight: Disney Love Songs

Candlelight propone una experiencia para sumergirse en el mundo de Disney a través de interpretaciones en vivo de sus canciones de amor más entrañables, todas al estilo clásico y bajo la luz de miles de velas.

El concierto se realiza en El Cantoral y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Se sugiere para niñas y niños mayores de 5 años; los menores de 16 deben acudir acompañados por un adulto. Aunque no hay código de vestimenta obligatorio, el evento invita a dejarse llevar por el espíritu romántico y fantástico de Disney.

El concierto se realiza en El Cantoral y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Foto: Fever

Disney On Ice ¡Vive la magia!

Con una función de aproximadamente dos horas, Disney On Ice ¡Vive la magia! combina patinaje artístico, acrobacias y efectos especiales para llevar al hielo algunas de las historias más entrañables de Disney. El espectáculo está presentado por Mickey, Minnie, Donald y Goofy, junto con más de 50 personajes de distintas generaciones.

Con funciones en el Auditorio Nacional hasta el 26 de julio, es una opción para toda la familia durante las vacaciones de verano.

Ya sea con experiencias inmersivas, conciertos a la luz de las velas o espectáculos sobre hielo, la Ciudad de México ofrece alternativas para disfrutar las vacaciones de verano sin salir de la ciudad. Antes de elegir, revisa edades sugeridas, horarios y disponibilidad de boletos para encontrar el plan que mejor se adapte a tu familia.

Patinaje artístico, acrobacias y efectos especiales son parte de la experiencia. Foto: Disney y Ticketmaster

Circo Olímpico o el país de la maroma | Teatro Benito Juárez | 25 de julio | Boletos aquí

Mancchas: arte vivo para primeras infancias. | Foro Apoco No | 25 de julio | Boletos aquí

Martina y los hombres pájaro | Teatro Sergio Magaña | 26 de julio | Boletos aquí

Cenicienta, La Magia del Amor | Teatro Tepeyac | 26 de julio | Boletos aquí

Benito Tambien Puede, El Musical | Telón de Asfalto | 2 de agosto | Boletos aquí

Guille y el Nahual | Teatro Sergio Magaña | 16 de agosto | Boletos aquí

Al final, lo importante es aprovechar el descanso para crear nuevos recuerdos. Y si el plan es quedarse en CDMX, estas recomendaciones demuestran que la diversión familiar también puede estar a solo unos pasos.

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