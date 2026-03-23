¿Ya están listas las maletas para las vacaciones de Semana Santa? A pocos días del inicio de este periodo de descanso para muchos estudiantes y trabajadores, es importante hacer un recuento de los artículos esenciales que no pueden faltar al salir de viaje.

Elaborar una lista previa y, sobre todo, revisar ofertas y precios de los productos más importantes antes de partir, permite disfrutar de las vacaciones sin preocupaciones y con todo lo necesario a la mano.

Revisar la maleta antes de salir de viaje, permite unas vacaciones sin preocupaciones. Foto: iStock

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¿Cuáles son los artículos básicos para viajar?

Existen múltiples planes para disfrutar de Semana Santa: desde escapadas a la playa, excursiones a la naturaleza, visitas a pueblos mágicos o incluso viajes al extranjero. Sin importar el destino, hay una serie de artículos indispensables que deben contemplarse en cualquier lista de compras.

Maletas

Lo primero en lo que se piensa al momento de viajar es, por supuesto, en dónde llevar toda la ropa y los artículos necesarios para las vacaciones. Por ello, contar con una buena maleta es indispensable.

Con una gran variedad de diseños, el equipaje responde a los gustos y necesidades de cada viajero. Por ejemplo, las maletas de mano o underseat se han vuelto especialmente populares por su tamaño compacto, ya que son ideales para llevar en la cabina del avión al cumplir con las restricciones de la mayoría de las aerolíneas.

Por otro lado, las maletas de viaje suelen ser más grandes, pensadas para guardar desde ropa hasta artículos de higiene, gadgets e incluso compras realizadas durante el trayecto.

Existen opciones rígidas, de tela, con ruedas multidireccionales y en distintos tamaños y presupuestos, disponibles en diversos portales de venta en línea.

Además, dentro de esta categoría, sumar un organizador para maletas es una excelente decisión: no solo ayuda a mantener el orden del equipaje, sino que también permite optimizar el espacio y reducir la cantidad de bolsos al viajar.

Conseguir una buena maleta es el primer punto a cubrir para tener ordenen en el equipaje. Foto: iStock

Gadgets electrónicos

Otro de los artículos que se deben priorizar al viajar son los gadgets electrónicos. Accesorios como cargadores y baterías portátiles son esenciales para mantenerse conectado durante todo el trayecto.

Prepararlos con antelación permite usar dispositivos móviles sin preocuparse por la duración de la batería, especialmente en traslados largos, excursiones o días completos fuera del hospedaje.

Soporte para teléfono plegable : ideal para mantener el dispositivo a la vista, ya sea mientras se conduce en la carretera o para consumir contenido durante el vuelo sin necesidad de sostenerlo todo el tiempo.

: ideal para mantener el dispositivo a la vista, ya sea mientras se conduce en la carretera o para consumir contenido durante el vuelo sin necesidad de sostenerlo todo el tiempo. Batería portátil : importante en viajes largos por carretera, permite mantener los dispositivos con batería en todo el trayecto.

: importante en viajes largos por carretera, permite mantener los dispositivos con batería en todo el trayecto. Adaptador de corriente universal : indispensable en viajes al extranjero, es útil para conectar dispositivos en distintos tipos de enchufe.

: indispensable en viajes al extranjero, es útil para conectar dispositivos en distintos tipos de enchufe. Audífonos inalámbricos: permite escuchar música, ver contenido o aislarse del ruido durante el viaje.

En viajes al extranjero se recomienda comprar un adaptador universal. Foto: iStock

Comodidad durante el viaje

Si se viaja distancias largas ya sea en carretera o vuelos, llevar en la maleta estos artículos puede marcar la diferencia para vacacionar cómodamente.

Almohada de viaje : ayuda a brindar soporte al cuello y a mejorar el descanso durante el traslado.

: ayuda a brindar soporte al cuello y a mejorar el descanso durante el traslado. Antifaz para dormir: ideal si viajas en avión, brinda oscuridad para dormir de forma cómoda.

Indispensables si se viaja al extranjero

Los viajes fuera del país conllevan traer en todo momento los documentos solicitados para la estancia segura en el destino. En marketplace digitales como Aliexpress, Amazon o Mercado Libre, se pueden elegir porta documentos con diseños y especificaciones de gran variedad.

Además, se aconseja comprar candados especiales para maletas. Esto permite una mayor seguridad en la documentación y traslado del equipaje, evitando robos o que rompan las valijas en las inspecciones.

¿Qué otros artículos considerar en la maleta de viaje?

Después de completar la lista de compras básicas para viajar, se pueden considerar otros objetos en la maleta que pueden mejorar la experiencia al vacacionar. Las mudas de ropa, por ejemplo, son indispensables para vacaciones de más de un día. Según el destino los conjuntos de ropa pueden llegar a variar. Sin embargo, entre las prendas básicas se recomienda:

Ropa ligera que se pueda poner en capas.

Ropa interior suficiente.

Pantalones, shorts o faldas.

Camisetas, blusas o camisas.

Ropa formal (si hay alguna actividad que lo requiera).

Trajes de baño (si se viaja a un lugar con actividades acuáticas).

Por lo menos 2 pares de zapatos.

Sombreros o visera.

Ropa para dormir.

Ropa para clima frío como chamarras o abrigos.

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Además, dentro de la maleta hay que empacar productos de aseo y cuidado personal, como el bloqueador solar, champú, acondicionador o jabón, para prevenir en caso de que en el lugar de hospedaje no sea posible acceder a ellos.

Preparar las maletas puede ser una experiencia emocionante si se lleva un orden. Foto: iStock

Prepararse para salir de viaje no es difícil. Puede resultar incluso una experiencia emocionante si se realiza con orden y preparando las maletas previamente para evitar una mala experiencia durante las vacaciones de Semana Santa.

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