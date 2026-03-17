Comprar una consola como la PlayStation 5 no es una decisión menor. Incluso varios años después de su lanzamiento, sigue siendo una inversión importante, por lo que encontrar una buena oferta puede hacer toda la diferencia.

En este caso, Amazon México tiene un bundle que incluye la PS5 de 1 TB junto con Astro Bot y Gran Turismo 7, además de la opción de pagar a meses sin intereses. Más allá del descuento, lo interesante aquí es entender si realmente se trata de una compra conveniente o solo de una promoción llamativa.

los juegos están disponibles para disfrutarse en ultra alta definición a hasta 120 cuadros por segundo.

¿Qué incluye este paquete de PS5 y por qué importa?

El bundle incluye la consola PlayStation 5 en su versión estándar con 1 TB de almacenamiento, junto con dos juegos: Astro Bot y Gran Turismo 7. Comprar una consola por separado casi siempre implica un gasto adicional inmediato en juegos. Aquí ese paso ya viene resuelto desde el inicio.

Por un lado, Astro Bot es un título accesible, pensado para cualquier tipo de jugador y muy enfocado en mostrar las capacidades del control DualSense. Por otro, Gran Turismo 7 está más orientado a una experiencia técnica, con enfoque en simulación y detalle gráfico.

¿Cuánto cuesta la PS5 con este bundle?

De acuerdo con la oferta en Amazon México, el paquete tiene un precio de $10,419.48 MXN, con un descuento del 26% sobre su precio original de $13,999 pesos.

Visto en contexto, no se trata solo de una rebaja sobre la consola. También hay que considerar que incluye dos juegos completos, lo que mejora la relación entre lo que pagas y lo que recibes.

Si comparas con comprar la consola por separado y luego añadir juegos, este tipo de bundle suele ser más conveniente desde el inicio, especialmente si aún no tienes biblioteca de títulos.

Meses sin intereses: un factor que cambia la decisión

Uno de los puntos más importantes de esta oferta es la posibilidad de pagar a 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $434.14 pesos.

Aquí es donde la oferta cambia de lectura. Pagar más de diez mil pesos en una sola exhibición no es viable para todos, pero dividirlo en pagos mensuales lo acerca a otros gastos tecnológicos comunes. No reduce el precio total, pero sí facilita el acceso a productos que de otra forma se postergarían.

¿La PS5 sigue siendo una buena compra en 2025?

Más allá de la oferta , vale la pena poner en contexto dónde está parada la PlayStation 5 en 2025 y qué alternativas existen hoy dentro de la misma familia.

Actualmente, Sony ya ha lanzado distintas versiones de la consola. Por un lado está el modelo original, y por otro la PS5 Slim, que mantiene prácticamente el mismo rendimiento pero en un diseño más compacto y eficiente. En términos de experiencia, ambas ofrecen lo mismo: tiempos de carga rápidos gracias al SSD, compatibilidad con los mismos juegos y las funciones del control DualSense.

También se ha hablado y en algunos mercados ya se ha visto la PS5 Pro, una versión pensada para ofrecer mayor potencia gráfica, especialmente en resoluciones más altas y con mejor rendimiento en juegos exigentes. Sin embargo, este tipo de modelos suelen tener un precio considerablemente más alto y están más enfocados en usuarios que buscan el máximo rendimiento posible.

Con esto en mente, la PS5 “estándar” sigue ocupando un punto muy interesante. No es la más nueva en términos de variantes, pero sí es la que mejor equilibra precio y experiencia. Sigue ejecutando todos los juegos actuales, aprovecha las funciones clave de la generación (como el SSD ultrarrápido y el DualSense), y no se siente limitada en el uso diario.

Más que una consola “vieja”, es una plataforma todavía vigente dentro de su ciclo. Y en muchos casos, especialmente cuando aparece en bundle o con descuento, termina siendo la opción más lógica para quienes quieren entrar al ecosistema PlayStation sin pagar el sobreprecio de versiones más recientes.

¿Vale la pena la oferta del PlayStation 5 en Amazon México?

Por un lado, tienes un descuento directo. Por otro, dos juegos desde el inicio. Y además, la opción de meses sin intereses que hace más manejable el gasto.

Si estabas esperando una oportunidad para comprar una PS5, este tipo de paquete tiene sentido porque reduce la fricción inicial: no solo compras la consola, compras la experiencia completa desde el primer día.

Como siempre, vale la pena revisar directamente en Amazon si el precio sigue vigente y bajo qué condiciones aplica la promoción, ya que estos detalles pueden cambiar.