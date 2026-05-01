El pasado domingo 26 de abril, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó por unanimidad la convocatoria del VIII Congreso Nacional Extraordinario de dicho partido político y esto es lo que debes saber acerca de él.

De acuerdo con su comunicado, el objetivo es elegir al nuevo o a la nueva dirigente nacional, antes de las elecciones de 2027 y después de la salida de Luisa María Alcalde, a quien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó a formar parte de su gabinete, de forma específica en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como reemplazo de Esthela Damián.

"El eventual nombramiento y ratificación deberá fortalecer la organización y velar por el legado que ha construido el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidencia de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo".

Lee también Luisa María Alcalde se despide del podcast La Moreniza; se incorpora al gabinete de Sheinbaum

¿Cuándo y dónde será el Congreso Nacional de Morena?

El VIII Congreso Nacional Extraordinario morenista se celebrará en:

Los Salones Maya 1 y 2 del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México

(WTC) de la Dirección: Montecido No.38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez

Domingo 3 de mayo a las 11:00 horas

La entrada será en la esquina de las calles Dakota y Filadelfia, y el registro comenzará a las 08:00 horas. El quórum se integrará de la mitad más uno de las y los integrantes del Congreso Nacional.

Además de la elección de la dirigencia nacional, se reemplazará la titularidad de la Secretaría de Finanzas. Ambos cargos empezarán a desempeñarse el 3 de mayo y hasta el 1 de octubre de 2027.

Lee también Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Orden del día

Las lista de actividades a llevar a cabo el siguiente domingo es:

Acreditación

Declaración del quórum e instalación del VIII Congreso Nacional Extraordinario

Propuesta y aprobación de Consejeras y Consejeros Electorales

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de reformas al estatuto

Mensaje de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional saliente

Sustitución de la Presidencia y de la Secretaría de Finanzas

Toma de protesta de las personas electas

de las personas electas Mensaje de la Presidencia electa

Clausura

Himno Nacional Mexicano

La exdirigente de Morena, Luisa María Alcalde, en su último capítulo al frente del podcast "La Moreniza". Foto: Captura de pantalla

Luisa María Alcalde se despide en La Moreniza

Al comienzo de la edición 46 "Misión cumplida" del podcast La Moreniza, la dirigente nacional saliente, Luisa María Alcalde, se despidió de dicho espacio, donde cada semana se encontraba con la militancia de Movimiento de Regeneración Nacional.

"A partir del próximo lunes me incorporaré de manera formal a estos nuevos retos que significan seguir aportando para lograr la consolidación del segundo piso de la transformación. Me siento muy agradecida y contenta con la presidenta", comentó.

Lee también Inicia la transición en la Consejería de Presidencia con llegada de Luisa Alcalde; agradece a “incansable militancia” de Morena

Ariadna Montiel deja Secretaría de Bienestar

El pasado martes 28 de abril, la mandataria federal anunció que Ariadna Montiel dejó la Secretaría de Bienestar y su sustituta era Leticia Ramírez Amaya.

Más tarde, a través de sus redes sociales, Montiel comentó que dejó dicho puesto para apoyar "a nuestro movimiento en otras tareas igual de transformadoras".

Leticia Ramírez, Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel. Foto: Captura de pantalla

Rubén Rocha Moya, fuera del Consejo Nacional

En su columna de este viernes, publicada en EL UNIVERSAL, el periodista Mario Maldonado dio a conocer que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no acudirá al evento morenista.

El miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó a él, y a otros funcionarios y exfuncionarios públicos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

"Su presencia alteraría el sentido del mismo encuentro, desplazaría cualquier otra discusión y colocaría al partido frente a una definición incómoda sobre un caso que ya rebasó la política local y se instaló en la relación con Estados Unidos".

Lee también Rocha Moya, fuera del Congreso Nacional y la crisis de Morena

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo su registro como partido político en 2014, y actualmente cuenta con más de 12 millones de afiliadas y afiliados.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones, carecen de veracidad y fundamento”, dijo Rocha Moya. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc