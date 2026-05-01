La ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una solicitud de arbitraje internacional contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por una disputa en curso sobre la puesta en marcha de los trenes de pasajeros.

La demanda fue presentada el pasado 27 de abril contra la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, con base en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

El proyecto de trenes de pasajeros nació durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y busca ponerse en marcha en la actual administración, pero empresas ferroviarias acusan que afecta las inversiones que han llevado a cabo desde finales de la década de los 90.

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“Esta solicitud de arbitraje considera preservar todos los derechos de CPKC. Las operaciones de CPKC en México y su perspectiva financiera no se ven afectadas por esta presentación”, indicó la compañía canadiense.

“CPKC ha respetado y seguirá respetando los procesos regulatorios y judiciales nacionales de México y sigue profundamente comprometida con su negocio, sus empleados y las comunidades a las que sirve en todo México”, señaló.

La problemática radica en que los ferrocarriles de pasajeros contemplan dentro de sus rutas derechos de paso que fueron entregados en concesión a CPKC a partir de la privatización encabezada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, cuyo objetivo era mejorar el servicio de transporte ferroviario.

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Las empresas también recibieron exclusividad de operación en algunos tramos con el objetivo de desarrollar negocios y recuperar sus inversiones.

En contraparte, las ferroviarias debían poner la vía en condiciones óptimas de operación para correr las locomotoras, vagones y prestar el servicio a los usuarios.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), que representa los intereses de las empresas concesionarias ferroviarias, indicó que, desde la privatización, las compañías han invertido más de 14 mil millones de dólares en la rehabilitación, mantenimiento de las vías, así como en la adquisición de equipo rodante moderno, la ampliación, la modernización y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria del país.

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Este medio de transporte moviliza más de 130 millones de toneladas cada año y actualmente concentra 25% del flujo de mercancías terrestres en el país.

Fuentes que pidieron el anonimato dijeron que el proyecto de trenes de pasajeros también afecta los derechos establecidos en las concesiones de Ferromex.

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gs