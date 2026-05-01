La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que cualquier gobierno extranjero "se topa con principios", luego de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios públicos por presunta conexión con el narcotráfico.

Durante la inauguración del Ecoparque "La Ceiba", la mandataria federal afirmó que "ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio" debido a q que, dijo, "aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria".

"Por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios; el principio de la defensa de la soberanía. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad".

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Agregó que "hay un pueblo empoderado" al que si gobierno le sirve.

Al acusar 36 años del periodo neoliberal, Sheinbaum aprovechó para mandar aplausos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien vive retirado en su quinta "La Chingada" de Palenque.

"En 2018 llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto vive en Palenque, no sé si ande en Palenque pero vamos a mandarle un aplauso para que nos escuche".

La titular del ejecutivo federal destacó avances en el Tren Maya de carga y el Tren Interoceánico Istmo de Tehuantepec, así como su conexión que revisó previamente.

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También resaltó otras obras como la carretera Palenque - Ocosingo y la entrada de la beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de licenciatura de Chiapas.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció a Claudia Sheinbaum por un gobierno progresista, humanista y "como la ceiba": "Con raíces en la historia, con firmeza en el presente y con una mirada alta en el horizonte".

Ante el caso del mandatario sinaloense, dijo que la presidenta se mantiene "estoica, serena y valiente".

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El Ecoparque se suma a los espacios recreativos de Mundo Maya y su acceso es gratuito, con un horario de las 06:00 a las 21:00 horas.

"No se permite el acceso con armas", dice un mensaje colocado a la entrada del lugar, tras el ataque registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán donde murió una mujer canadiense.

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