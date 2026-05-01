Más Información

Caso Rocha: No hay elementos para detención provisional de funcionarios acusados, señala FGR; pide ampliar información a EU

Caso Rocha: No hay elementos para detención provisional de funcionarios acusados, señala FGR; pide ampliar información a EU

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hay elementos para llevar a cabo la detención provisional de las 10 personas requeridas por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico.

En breve más información...

Lee también

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]