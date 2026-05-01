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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hay elementos para llevar a cabo la detención provisional de las 10 personas requeridas por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico.
En breve más información...
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dft/apr
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