La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hay elementos para llevar a cabo la detención provisional de las 10 personas requeridas por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico.

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