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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos () aclaró que es falso que un adscrito a su oficina regional en Oaxaca mantenga un adeudo vigente por concepto de pensión alimenticia, luego de la circulación de señalamientos en redes sociales.

A través de una nota aclaratoria emitida por la Dirección General de Difusión de Derechos Humanos (DGDDH), el organismo precisó que los montos correspondientes a pagos retroactivos fueron cubiertos en su totalidad durante 2024, en cumplimiento de lo ordenado por la.

Asimismo, indicó que desde la notificación del juzgado se han realizado de manera puntual e ininterrumpida las retenciones salariales correspondientes, por lo que actualmente no existe incumplimiento alguno ni notificación de modificación en las obligaciones establecidas.

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La CNDH subrayó que su actuación se apega al cumplimiento de mandatos judiciales, así como a los principios de transparencia y legalidad establecidos en sus códigos de ética y conducta, además del Plan de Erradicación de todas las Formas de Violencia y Corrupción del organismo.

En ese sentido, enfatizó que no permite el ingreso o permanencia de personas acreditadas como deudoras alimentarias, en atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes y a la obligación institucional de proteger sus derechos humanos.

El organismo reiteró su compromiso con la legalidad y la defensa de los derechos humanos, frente a versiones que, aseguró, no corresponden a la realidad.

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