CULIACÁN.- El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Díaz, solicitó licencia al cargo por más de diez días, en tanto se desarrollan las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo ligan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En sesión extraordinaria celebrada esta noche, el cabildo aprobó la separación temporal del cargo del morenista Gámez Díaz, quien no se presentó a la reunión en las instalaciones del Ayuntamiento de la capital sinaloense.

En sesión de Cabildo, el alcalde de Culiacán pidió licencia por 10 días tras las acusaciones en su contra. Al frente del ayuntamiento se queda Ana Mirian Ramos Villareal, exsindicalista procuradora. José Ernesto Peñuelas, secretario de ayuntamiento, presidió la sesión de Cabildo. Foto: Valente Rosas

José Ernesto Peñuelas Castellanos, secretario del Ayuntamiento, presidió la sesión de cabildo en la que leyó una carta enviada por el Gámez Mendívil.

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"Con la plena confianza en el trabajo en las instituciones de este país, he tomado la decisión de solicitar una licencia temporal normal por más de 10 días, en tanto se lleva a cabo una investigación como la que hoy se ha anunciado", señala la misiva. Dicha petición fue aprobada por los integrantes del cabildo.

Durante la breve sesión, la regidora del PRI, Erika Sánchez criticó que el alcalde no tuvo el valor de presentarse y verlo a los ojos y por respecto a la población dolida por casi dos años de violencia.

La separación del cargo de Juan de Dios Gámez Díaz, se registró minutos después de que el gobernador Rubén Rocha Moya, hiciera lo mismo.

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Ana Miriam Ramos asume cargo

Ana Miriam Ramos Villarreal, síndica procuradora, quedó a cargo del Ayuntamiento durante el tiempo que dure la licencia del edil morenista.

Entrevistada después de la sesión, afirmó que la separación temporal de Gámez Díaz es en el marco de las investigaciones que le imputa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Ana Miriam Ramos Villarreal. Foto: Valente Rosas

La recién designada como alcaldesa provisión fungía como Sindica Procuradora del ayuntamiento de Culiacán, en cuya propuesta se habló de su trayectoria y cualidades para cubrir esta vacante temporal.

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Subrayó que la acusación que pesa sobre de él, así como del gobernador y ocho personas más, entre legisladores federales y exfuncionarios, constituye un acto de vergüenza para todos, sobre todo para una sociedad dolida que cada vez que sale a la calle les grita sus verdades.

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cdm