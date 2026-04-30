Culiacán.- Alcaldesas y alcaldes de 18 municipios, de los 20 que conforman Sinaloa, firmaron un desplegado en el que expresan su “respaldo institucional” al gobernador Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos de vínculos con el grupo criminal Los Chupitos.

Entre los firmantes está el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también acusado por Estados Unidos de recibir dinero de Los Chapitos.

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“Sostenemos con claridad, que ninguna imputación puede estar por encima de la ley, del debido proceso, ni de las instituciones del Estado mexicano, especialmente, cuando la propia Fiscalía General de la República ha señalado que la solicitud estadounidense no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.

Foto: Especial

Los alcaldes y alcaldesas expresaron su confianza “en que las instituciones mexicanas, acatan con plena responsabilidad, objetividad jurídica y respeto irrestricto a la soberanía nacional”.

Reconocieron al gobernador Rocha Moya como “un hombre de instituciones, abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, así como con una conducción responsable para preservar la estabilidad, la gobernabilidad y el bienestar de las y los sinaloenses”.

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Agregaron que no puede construirse una narrativa de culpabilidad sin sustento probatorio, sin vulnerar la presunción de inocencia y el Estado de derecho.

El despegado lo firman los alcaldes de Ahome, Antonio Méndez; Angostura, Alberto Rivera; Badiraguato, José Paz López; Concordia, Óscar Zamudio; Cosalá, Karla Úrsula Corrales; Culiacán, Juan de Dios Gámez; Escuinapa, Víctor Manuel Díaz; Eldorado, Faustino Torres; El Fuerte, Gildardo Leyva; Guasave, Cecilia Ramírez; Juan José Ríos, Evangelina Llanes; Mocorito, Enrique Parra; Rosario, Claudia Liliana Valdez; Salvador Alvarado, Guadalupe López; San Ignacio, Luis Fernando Loaiza, y Sinaloa, Rolando X. Mercado.

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