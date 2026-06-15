El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán comenzó el pasado 28 de febrero de 2026, luego del operativo militar conjunto entre EU e Israel contra objetivos iraníes y durante más de tres meses la situación en Medio Oriente permaneció inestable.

En consecuencia, por la tarde del domingo 14 de junio, el presidente Donald Trump anunció el inicio del cese bélico entre ambas naciones.

Por ello que, EL UNIVERSAL consultó a los especialistas Alide Flores, Mauricio Meschoulam y Solange Márquez, quienes coinciden en que aún es prematuro hablar de una paz definitiva.

Para Alide Flores Urich Sass, analista internacional de Raia Diplomática e integrante de la mesa directiva de PJ COMEXI, el entendimiento alcanzado demuestra que "incluso después de episodios de confrontación directa, la diplomacia sigue siendo el mecanismo más eficaz para contener crisis de gran escala".

Flores destacó que el acuerdo contempla medidas como la reapertura del estrecho de Ormuz, el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y un proceso gradual de desescalada.

No obstante, subrayó que "los desacuerdos estructurales que han caracterizado la relación bilateral durante décadas permanecen vigentes" y que el cumplimiento de los compromisos será clave para evaluar la viabilidad de una paz duradera.

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"Sería prematuro interpretar este anuncio como la resolución definitiva de las tensiones entre Washington y Teherán", dijo.

La especialista añadió que la verdadera prueba comenzará una vez que inicie la implementación de los acuerdos alcanzados.

"La firma del acuerdo no representa el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa. La verdadera prueba será si las partes logran transformar este entendimiento político en una arquitectura de seguridad más estable y sostenible para la región", concluyó.

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En una línea similar, el analista internacional y columnista de EL UNIVERSAL, Mauricio Meschoulam señaló que, por el momento, no puede hablarse de un acuerdo de paz formal. "Lo que sabemos por ahora es que se trata de un acuerdo que por lo pronto no es un acuerdo de paz como tal (...) es un memorándum de entendimiento que básicamente consiste en una serie de compromisos por las partes que en teoría se firman el viernes que entra", explicó.

Señaló que el pacto actual busca, principalmente, regresar a las condiciones previas al conflicto, más que establecer una transformación profunda de la relación entre Washington y Teherán.

"Básicamente, de lo que estamos hablando es regresar a una especie de status quo que existía antes de esta guerra", afirmó.

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Meschoulam destacó que uno de los puntos centrales será observar qué ocurre durante los próximos 60 días, periodo en el que deberán desarrollarse negociaciones sobre el programa nuclear iraní y otros temas pendientes.

"Por ahora otra vez lo que hay es un memorando de entendimiento que solamente está extendiendo el cese al fuego 60 días y entonces veremos en qué resultan las negociaciones nucleares", indicó.

En tanto, Solange Márquez, columnista de EL UNIVERSAL, consideró que el anuncio representa el avance más cercano a un entendimiento desde el inicio de las hostilidades y destacó que, por primera vez en 106 días, tanto Washington como Teherán han confirmado el memorándum.

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Márquez también destacó la relevancia de la reapertura del estrecho de Ormuz debido a su impacto en la economía mundial. "El mundo necesita esa reapertura: por Ormuz transita una quinta parte del crudo mundial", señaló.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo es apenas el inicio de una negociación más amplia. "Este acuerdo es positivo pues sentaría las bases de una tregua de 60 días, con lo más espinoso aún por negociar", afirmó, al señalar que temas como el programa nuclear iraní, las sanciones y la situación de Hezbolá seguirán siendo determinantes para el éxito de las conversaciones.

Aunque el anuncio ha sido recibido como una señal positiva para la estabilidad regional y para la economía global, los expertos coinciden en que el éxito del proceso dependerá de que los compromisos anunciados se traduzcan en acuerdos concretos y verificables durante las próximas semanas.

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