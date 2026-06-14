Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo de paz con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

"Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado alcanzar la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, a un presidente que puede ayudarles a lograr una paz verdadera. Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", aclaró después.

Trump confirmó así la publicación del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país ha fungido como mediador entre Estados Unidos e Irán y que declaró este domingo que "se ha ALCANZADO el acuerdo de paz" entre los dos países.

"Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", afirmó Sharif en una publicación en las redes sociales el domingo por la noche.

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"La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza", añadió el primer ministro, agradeciendo a Qatar, Arabia Saudita y Turquía su ayuda en la "labor de mediación".

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Los detalles del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato.

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El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatola Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

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Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

Acuerdo pone "fin inmediato a la guerra": Irán

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

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Según publicó Gharibabadi en X, "el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán comenzará esta noche".

"Tendremos la firma oficial el viernes y los líderes de ambas delegaciones sostendrán pláticas para determinar los próximos pasos de las negociaciones", añadió.

Señaló que Irán comenzará a cumplir sus compromisos a partir del viernes, una vez que se haya firmado el acuerdo.

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"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró.

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