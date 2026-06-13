Irán descartó que la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente tenga lugar el domingo, informó la agencia de noticias estatal IRNA.

"Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana", domingo, declaró a la agencia el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, quien apuesta más bien por "los próximos días".

El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actúa como mediador entre las partes, dijo este sábado que probablemente se cerraría un acuerdo de paz "en las próximas 24 horas".

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En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red Truth Social el mensaje publicado por Sharif.

El mandatario estadounidense publicó una captura de pantalla del mensaje, aunque no agregó ningún comentario de su parte.

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Este inminente avance llega después de que el propio Sharif confirmara esta misma madrugada que ya se había alcanzado un "texto definitivo y consensuado" entre Washington y Teherán.

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A su vez, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes, mientras se finaliza el acuerdo de paz.

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De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, el funcionario estadounidense subrayó que no se tolerarán las violaciones del bloqueo ni el transporte ilícito de petróleo iraní.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo una llamada el viernes con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, con quien abordó los recientes acontecimientos en el estrecho de Ormuz.

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