Washington.— El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, declaró el viernes que Estados Unidos e Irán han acordado la redacción de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra en Medio Oriente y que los mediadores están trabajando con ambas partes para ultimar el pacto. Las partes también dijeron que podría firmarse en los próximos días.

Estados Unidos e Irán han “acordado un texto final”, indicó Sharif. Dijo que Paquistán, que ha asumido el liderazgo en las tareas de mediación, estaba trabajando con los países en guerra sobre los próximos pasos.

“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, comentó Sharif en una publicación en X.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo en X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho varias veces en las últimas semanas que los países estaban al borde de un pacto, compartió la publicación de Araqchi en sus propias redes sociales.

“Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará (...) Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas”, dijo Araqchi. “La firma se realizará, en un primer momento, por vía digital. Cada parte firmará a distancia. A continuación, se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes”, añadió.

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“Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que declaró que confía en 85% en que se podrá firmar el acuerdo.

Esta fuente declaró que el borrador de acuerdo “cumple con los objetivos centrales que el presidente de Estados Unidos estableció” al iniciar la guerra contra Irán el pasado febrero y pone a EU “en una posición muy, muy favorable”. El alto cargo declaró que el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría “al desmantelamiento del programa nuclear iraní”, además de permitir a Estados Unidos que adquiriera el uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

También obligaría a Irán de “dejar de financiar la violencia” en otros países de Medio Oriente, pero también haría que todos respeten la soberanía territorial iraní.

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Irán recibiría a cambio un alivio en las sanciones que tiene impuestas, lo que le permitiría “reintegrarse a la economía mundial”, agregó, pero no se liberará dinero de ellos hasta que cumplan.

Añaden que el material nuclear será destruido y retirado.

Araqchi anunció el viernes por la noche que se espera “próximamente” una declaración sobre el futuro control del estrecho de Ormuz. Araqchi afirmó que, según el acuerdo, la vía fluvial no volvería a funcionar como antes de la guerra. Añadió que el régimen no cobraría peajes, sino “tasas de servicio” por transitar por el estrecho.

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El acuerdo incluye una resolución para el conflicto del Líbano “y todos los demás frentes”, declaró Araghchi. “Si no se respetan los términos del memorando de entendimiento, el acuerdo final no se firmará”, afirmó.

Trump arremetió el viernes contra las autoridades iraníes en redes sociales y dijo: “Más les vale ponerse las pilas, y rápido”. Eso ocurrió antes que compartiera la publicación de Araqchi en la que declaraba que un acuerdo estaba cerca. EU ha respondido desde mediados de abril con un bloqueo naval de los puertos iraníes para estrangular las propias exportaciones de petróleo de Irán.

Trump afirmó el jueves que hubo avances significativos en las negociaciones, apenas horas después de amenazar con intensificar los ataques y apoderarse de la industria petrolera de Irán. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, declaró en la televisión estatal que los mediadores estaban activos y que el texto de un acuerdo estaba “en su mayor parte finalizado”.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Israel no es parte del pacto que se negocia. Afirmó que él y Trump estaban en “pleno acuerdo” en que Irán no debe tener armas nucleares.

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